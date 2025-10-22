سوهاج.. تجميل الكورنيش الغربي وتشديد الرقابة على المواقف العامة

وجه محافظ سوهاج اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج ، بتكثيف أعمال تطوير وتجميل الكورنيش الغربي والمرسى السياحي بمدينة سوهاج، مع تشديد الرقابة على المواقف العامة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مؤكداً أن الجولات الميدانية تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمظهر الجمالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقدية للمحافظ ، اليوم ، شملت الكورنيش الغربي والمرسى السياحي وعددًا من المواقف العامة بنطاق مدينة سوهاج، لمتابعة انتظام العمل وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ووجه المحافظ، خلال جولته بالكورنيش الغربي، بوضع سلات قمامة على أعمدة الإنارة بما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة، وبما يليق بالمظهر العام، كما كلف بإقامة مجسمين لوجهي "مينا وميريت" في بداية ونهاية الممشى، وتنفيذ مقاعد رخامية وترميم الأرصفة لراحة المواطنين ورواد المنطقة، كما وجه المحافظ، خلال تفقده المرسى السياحي، بسرعة تنفيذ أعمال بلاط الإنترلوك بالمنطقة المحيطة، وإنشاء مقاعد جرانيت بطول 150 متراً لخدمة الزائرين، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمظهر العام للمرسى ليكون واجهة سياحية مشرفة تعكس تاريخ سوهاج العريق.



وفي سياق آخر، تفقد المحافظ عدداً من المواقف العامة بنطاق المحافظة، شملت مواقف "نجع مصلح، والمفيض، ونجع حمادي، وقنا" .. حيث شدد على المتابعة اليومية لحركة سيارات الأجرة والتزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير، موجهاً بإنشاء نقاط تفتيش في منتصف وأواخر الخطوط لضمان الانضباط ومنع أي تجاوزات في الأسعار، مع تعيين مسئول بكل موقف لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الأداء اليومي.



وأكد سراج، استمرار جولاته الميدانية بجميع المراكز والمدن لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة وضمان توافر وسائل النقل للمواطنين دون استغلال، مشددًا على أهمية التنسيق بين إدارة المواقف والمرور والوحدات المحلية لضبط أي مخالفات فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات عبر الأرقام الموضحة أسفل التعريفة الملصقة على السيارات.



واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن الممشى الغربي والمرسى السياحي سيكونان نموذجين حضاريين جاذبين لأبناء المحافظة وزائريها، ضمن خطة شاملة لتحسين المظهر الجمالي والارتقاء بالخدمات في مختلف أنحاء سوهاج.