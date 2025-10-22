إفلاس.. أسامة كمال: مقال كشف تخلف إثيوبيا عن سداد ديونها السيادية

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن هناك مقالا يتحدث عن تخلف إثيوبيا عن سداد ديونها السيادية ودخولها في حالة من الإفلاس .

وقال أسامة كمال في برنامجه " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" المقال يتحدث عن تخلف إثيوبيا عن سندات دولية بقيمة مليار دولار ".

وتابع أسامة كمال :" المقال تحدث عن فشل المفاوضات بين إثيوبيا والدائنين"، مضيفا:" صندوق النقد منح إثيوبيا قرض جديد بقيمة 3.4 مليون دولار ".

وأكمل أسامة كمال :" هذا القرض قوبل بغضب المستثمرين والبنك الدولي وصف تقديرات الصندوق بأنها غير واقعية ".

ولفت أسامة كمال :" إثيوبيا دولة وظيفية في شرق أفريقيا وتستخدم كأداة ضغط ضد خصوم إقليميين ".