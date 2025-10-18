أسامة كمال: عضويتي بالشيوخ مسؤولية وطنية وفرصة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية

أدى المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق ورئيس جمعية المهندسين المصرية، اليوم اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ ، وذلك بعد صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه ضمن الأعضاء المعينين بالمجلس.

وأكد المهندس أسامة كمال عقب أداء اليمين اعتزازه بالثقة الغالية التي أولاه إياها الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن عضويته بمجلس الشيوخ تمثل مسؤولية وطنية كبيرة وفرصة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والهندسة.

ويُعد المهندس أسامة كمال من الكفاءات البارزة في قطاع البترول، حيث شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية عام 2012، وله سجل طويل في العمل العام والهندسي، ويشغل حاليًا رئاسة جمعية المهندسين المصرية، إحدى أقدم وأهم مؤسسات المجتمع الهندسي في مصر.