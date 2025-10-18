النائب عصام خليل يؤدي اليمين بالشيوخ: "سنكون في خدمة مصر بكل موقع"

أدى النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، اليمين الدستورية اليوم تحت قبة مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة الافتتاحية التي شهدت حلف اليمين لأعضاء المجلس واختيار رئيسه والوكيلين.

وأكد الدكتور عصام خليل، عقب أداء اليمين، أن عضوية مجلس الشيوخ تمثل مسؤولية وطنية وتشريعية كبيرة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً جادًا ومتابعة دقيقة للملفات الحيوية التي تمس المواطن والدولة على السواء، في إطار فكر الجمهورية الجديدة.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار: "سنكون في خدمة مصر من كل موقع ومكان، وسنعمل على إعداد دراسات ومبادرات لكافة الآثار التشريعية بما يليق بطموحات المصريين، وتعكس رؤى القيادة السياسية في بناء دولة عصرية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية."

وأكد أن المجلس سيكون داعمًا للخطوات الجادة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع مصر في مقدمة الصفوف الدولية سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا.