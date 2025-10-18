ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025

ينشر موقع صدى البلد تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025 بعد إجراء الانتخابات على منصب رئيس ووكيلي المجلس.

عصام الدين فريد رئيسا لمجلس الشيوخ

فاز المستشار عصام الدين فريد، عضو مجلس الشيوخ، برئاسة المجلس للفصل التشريعي الثاني بالتزكية، لعدم وجود مرشح منافس في الانتخابات التي تشهدها الجلسة الافتتاحية.

وحصل المستشار عصام فريد على 299 صوتا.

وفاز اللواء أحمد العوضي بمنصب وكيل أول مجلس الشيوخ 2025 بعد حصوله على 299 صوتا والمستشار فارس سعد بمنصب وكيل ثان المجلس بعد حصوله على 299 صوتا.

وأدى أعضاء مجلس الشيوخ، الأعضاء اليمين الدستورية، لبدء مباشرة دورهم المنوط بهم وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون.

وبدأ فعاليات الجلسة الافتتاحية بأداء النائب المعين محمد أبو العلا، ثم النائبين محمد طارق نصير، وأحمد خالد، اليمين الدستورية.

وأدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".



من جانبه دعا النائب محمد أبو العلا، رئيس الجلسة الافتتاحية، لفتح باب الترشح لبدء إجراءات انتخاب رئيس مجلس الشيوخ الجديد، وكذلك الوكيلين.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط انتخاب رئيس المجلس، حيث تنص المادة 13 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.