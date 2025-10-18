رئيس مجلس الشيوخ: مصر قيادة وشعبا تعرف قدر مجلسنا العريق

قال المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، إن “مصر قيادة وشعبا تعرف قدر مجلسنا العريق”، مشددا على أن مصر أكدت مكانتها على الساحة العالمية.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسى مبادئ السلام قبل القوة.

وأوضح أن العالم شهد عظمة وأصالة الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي على شعب غزة بدءا من إدانة العدوان والتمسك بحل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأكد أن “زعماء العالم أتوا لشرم الشيخ مؤيدين لموقف الرئيس السيسي، وكانوا شهداء على توقيع الاتفاق التاريخي بإنهاء الحرب، وشهدنا جميعا فرحة أهل غزة بعودة الأمان إليهم”.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن الدستور أولى مجلس الشيوخ اختصاصات رفيعة ومهاما سامية فجعله بيت الخبرة التشريعية والفكرية للدولة المصرية.