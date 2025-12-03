أغذية تهددك بالنقرس.. احترس منها

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعم متكامل لأصحاب الهمم في الجامعات بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
ريال مدريد يكتسح بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا
محمد الشيبي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية
رئيس لجنة متابعة انتخابات الإسكندرية: عدم صحة شكوى بوجود دعاية لمرشح خارج المقر الانتخابي
بيراميدز يطيح بالأهلي من وصافة الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية
وزير الإنتاج الحربي: استطعنا أن نكون جهة تُدر أرباحًا للدولة ونصدّر للخارج |فيديو
لجنة متابعة انتخابات الجيزة: تحرير محاضر لمحاولة تصوير بطاقة الاقتراع وحشد ناخبين بإمبابة
الوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات
بيراميدز يسجل الهدف الثاني فى الوقت القاتل أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
الزراعة ترد على الشائعات: معلومات "عزوف المزارعين" عن القمح غير دقيقة.. 2350 جنيهاً لسعر الإردب
بفضل دعم الرئيس السيسي.. وزير الإنتاج الحربي: لدينا اكتفاء ذاتي في تصنيع المدرعات | فيديو
أبرز الشكاوى الواردة للهيئة الوطنية للانتخابات من سوهاج وقنا والفيوم
عبد الفتاح تركي

أطعمة تسبب الإصابة بـ النقرس .. أورد موقع “أبونيت.دي” أن النقرس هو مرض أيضي يهاجم المفاصل، ويحدث بسبب ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم، والذي غالبا ما ينتج عن اتباع نظام غذائي غير صحي غني باللحوم والسكريات والكحول. 

اسباب النقرس

أطعمة تسبب النقرس

أوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن حمض اليوريك يتبلور في الدم ويترسب في المفاصل، مُسببا استجابات التهابية مؤلمة. وعادةً ما يقوم الجسم بتصريف حمض اليوريك عبر الكلى، ولكن إذا تراكم حمض اليوريك بكميات كبيرة في الجسم بسبب النظام الغذائي أو تحلل الخلايا، فإنه يُثقل كاهل الكلى على التصريف. 

واقرأ أيضًا:

الأغذية الغنية بالبيورينات

وينشأ حمض اليوريك من مصدرين: تحلل خلايا الجسم نفسه وتناول الأغذية الغنية بالبيورينات مثل:  

- أحشاء الحيوانات (الكبد والكلى)

- اللحوم (وخاصةً اللحوم الحمراء)

- الأسماك والمأكولات البحرية

- جلد الأسماك والدواجن

- منتجات الخميرة (مثل خميرة البيرة)

نصائح لمرضى النقرس

ولا تحتوي البيرة على البيورينات فحسب، بل تحتوي أيضًا على الكحول، والذي يمنع بدوره إفراز حمض اليوريك عبر الكلى، فضلا عن ذلك، يُعزز الكحول إنتاج حمض اليوريك، مما يُزيد من خطر تبلوره والتسبب في نوبة النقرس، بحسب دي بي إيه.

المشروبات المحتوية على الفركتوز

ولا تقتصر المخاطر على المشروبات الكحولية فحسب، بل تشمل أيضًا المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة الغنية بالفركتوز (سكر الفاكهة)؛ إذ يُزيد الفركتوز من إنتاج حمض اليوريك في الجسم، ومن ثم يُعزز بشكل غير مباشر تكوين البلورات، وتُظهر العديد من الدراسات وجود صلة واضحة بين استهلاك الفركتوز المرتفع والنقرس. 

النقرس

ولتجنب الإصابة بالنقرس أو لتقليل خطر حدوث نوباته، ينبغي تعديل النظام الغذائي بحيث يتم الابتعاد عن الأغذية الغنيّة بالبيورينات والمشروبات المحتوية على الفركتوز مع الإقلاع عن المشروبات الكحولية.

