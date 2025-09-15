للأصحاء والمرضى.. نظام غذائي لعلاج النقرس

يعد النقرس من الأمراض الشائعة بشكل كبير بين الرجال والنساء ويرتبط بصورة قوية بالغذاء لذا من المهم معرفة الأطعمة والمشروبات التى تساعد في علاج المصابين وحماية الأصحاء.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت نعرض لكم نظام غذائي لمرضى النقرس.

إفطار مرضى النقرس



حبوب كاملة غير محلاة مع حليب خالي الدسم أو قليل الدسم

كوب واحد من الفراولة الطازجة

قهوة

ماء



غداء مرضى النقرس



شرائح صدور دجاج مشوية (أونصتان) على خبز من الحبوب الكاملة مع الخردل

سلطة خضراء مشكلة مع خضراوات وملعقة كبيرة من المكسرات وخل البلسميك وزيت الزيتون



تنبيه

عند استخدام الحليب يكن خالى أو قليل الدسم.



وجبة خفيفة بعد الظهر مكون من كوب واحد من الكرز الطازج أو أى ثمار تقلل النقرس وماء.



عشاء مرضى النقرس



سمك السلمون المشوي (ثلاثة إلى أربعة أونصات)

الفاصوليا الخضراء المحمصة أو المطهوة على البخار

نصف إلى كوب واحد من المكرونة “الغامقة ”المصنوعة من الحبوب الكاملة مع إضافة زيت الزيتون والفلفل والليمون.

ماء

زبادي قليل الدسم

كوب واحد من البطيخ الطازج.



المشروبات الخالية من الكافيين مثل شاي الأعشاب.