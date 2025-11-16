قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: لما حد كان يتريق على لبسي ويقول فلاح كنت بدخل الحمام أعيط
مقـ.تل طفل وفتاة جراء حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة
أحب مصر ولن أغادرها أبدا.. فتاة أمريكية تحكي تجربتها مع الرعاية الصحية
رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025 وإجراءات التقديم
بيراميدز في القائمة النهائية لحصد لقب أفضل نادِ في إفريقيا
الهباش: إسرائيل تسعى لإفراغ فلسطين من سكانها.. والشعب متمسك بأرضه بدعم عربي
حماس: الولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة بشأن غزة
عفت نصار: محمد صبري كان مؤثر ولاعبا كبيرا في تاريخ الزمالك
عفت نصار: الأهلى يبيع زيزو في هذه الحالة
أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة
ابدأ مشروعك بلا قيود.. ترخيص مؤقت لمدة عام لأصحاب المشروعات الصغيرة | الشروط
ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير.. وقت النوم يُنبئ بخطر الإصابة بـ النوبة القلبية

النوم
النوم
هاجر هانئ

إذا كنت تسهر كثيرًا، فقد تُعرّض عادات النوم قلبك للخطر، حيث تشير أبحاث جديدة إلى أن الأشخاص الذين ينامون بعد الساعة الحادية عشرة مساءً قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل قلبية، بما في ذلك النوبات القلبية.

ويقول الخبراء إن عدم انتظام مواعيد النوم قد يُسبب اضطرابًا في الساعة البيولوجية للجسم، ويرفع ضغط الدم، ويرفع مستويات هرمونات التوتر - وكلها عوامل تُسهم في ضعف صحة القلب والأوعية الدموية.

في حين أن تنظيم النوم - حوالي 8 إلى 9 ساعات يوميًا للبالغين - أمرٌ بالغ الأهمية للحفاظ على توازن الجسم، إلا أن قلة قليلة من الأشخاص تفعل ذلك.

ويساعد النوم الجيد على تنظيم ضغط الدم، والتمثيل الغذائي، ووظائف القلب، إلا أن نمط الحياة السريع اليوم لا يؤدي إلا إلى زيادة الأرق، مما يؤدي إلى العديد من الحالات والأمراض التي تهدد الحياة.

ووفقًا للخبراء، فإن قلة النوم لا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب فحسب، بل قد تكشف أيضًا عن حالتك الصحية بدقة. وقد وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة فرونتيرز أن من ينامون بانتظام بعد منتصف الليل في أيام الأسبوع يكونون أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية بنسبة تزيد عن 60%، وأن توقيت النوم قد يؤثر بشكل مباشر على صحة القلب.

كيف يؤثر النوم المتأخر على قلبك؟

ووفقا للباحثين فإن النوم في وقت متأخر من الليل يؤدي إلى:

اضطراب في الإيقاع اليومي

إن عدم انتظام مواعيد النوم لا يُعيق إيقاعك فحسب، بل يُسبب أيضًا اضطرابًا في الساعة البيولوجية للجسم. فبينما تُنظم الساعة البيولوجية عادةً وظائف أساسية مثل ضغط الدم والتمثيل الغذائي، فإن السهر يُعطل هذا الإيقاع.

ارتفاع ضغط الدم

يؤدي الاضطراب المزمن في الإيقاع اليومي إلى ارتفاع مستمر في مستويات ضغط الدم، مما قد يؤدي على المدى الطويل إلى إجهاد القلب والأوعية الدموية.

مخاطر أخرى

ويؤدي قلة النوم أيضًا إلى الالتهابات واختلال التوازن الهرموني والإجهاد الأيضي - وكلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووفقًا للدراسة، كان من اعتادوا على النوم متأخرًا في أيام الأسبوع أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية، ولم يظهر هذا النمط في عطلات نهاية الأسبوع.

وأشار الباحثون إلى أن هذا يشير إلى أن روتين أيام الأسبوع، الذي يقترن بالاستيقاظ المبكر، يزيد من عبء العمل على القلب. كما تُظهر هذه النتائج أن وقت النوم يمكن أن يؤثر على صحة القلب بغض النظر عن مدة النوم.

النوم تحت الأنوار

كيف تمت الدراسة؟

وجمعت الدراسة معلومات عن أنماط النوم لأكثر من 4500 مشارك بالغ في دراسة صحة القلب والنوم، التي تتتبع أنماط النوم ونتائج صحة القلب. أبلغ المشاركون عن أوقات نومهم واستيقاظهم المعتادة خلال أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع. وُزِّعت أوقات نومهم إلى أربع فئات:

قبل الساعة 10:00 مساءً

بين الساعة 10:01 مساءً و 11:00 مساءً

بين الساعة 11:01 مساءً ومنتصف الليل

بعد منتصف الليل

وقال العلماء إنهم تابعوا دورة النوم والاستيقاظ للمشاركين لأكثر من عقد من الزمن لتسجيل من أصيب باحتشاء عضلة القلب، وهو المصطلح الطبي للنوبة القلبية. وأظهرت النتائج نمطًا واضحًا، وهو أن من ينامون بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية من من ينامون بين الساعة 10:01 مساءً و11:00 مساءً.

حتى بعد مراعاة عوامل الخطر الأخرى المرتبطة بنمط الحياة، كالتدخين، ووزن الجسم، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وشرب الكحول، ظلّ هذا الارتباط قائمًا. وكان خطر الإصابة بالنوبات القلبية أعلى بنسبة 63% تقريبًا لدى من ينامون متأخرًا خلال أيام الأسبوع.

ومن المثير للاهتمام أن الذهاب إلى الفراش في وقت مبكر للغاية، قبل الساعة العاشرة مساءً، يحمل أيضًا مخاطر أعلى قليلاً، ويشكل نمطًا على شكل حرف U حيث يبدو كلا الطرفين من وقت النوم أقل ملاءمة.

المصدر: timesnownews.

النوم عادات النوم تنظيم النوم النوبات القلبية تنظيم ضغط الدم وظائف القلب أمراض القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

تريزيجيه

في الأهلي مش بنام.. تريزيجيه يفجر مفاجآت حول سوبر الزمالك ورحيل بنشرقي

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

ترشيحاتنا

رئيس الجهاز خلال الجولة

رئيس جهاز أكتوبر يجرى جولة تفقدية مكثفة لمتابعة المشروعات والخدمات بالقطاع الشرقى

أحمد كجوك وزير المالية

وزير المالية: توسيع نطاق التمويل الميسر وتخفيف مخاطر الاستثمارات المناخية ببنوك التنمية متعددة الأطراف

المهندس محمد البستاني رئيس إدارة جمعية المطورين العقاريين

انعقاد أول اجتماع بين جهاز الأموال المستردة وجمعية المطورين العقاريين لبحث آليات التعاون

بالصور

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

فيديو

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

جيهان خليل

جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كل قبيلة فيها هبيلة

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

المزيد