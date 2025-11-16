تحذير.. وقت النوم يُنبئ بخطر الإصابة بـ النوبة القلبية

إذا كنت تسهر كثيرًا، فقد تُعرّض عادات النوم قلبك للخطر، حيث تشير أبحاث جديدة إلى أن الأشخاص الذين ينامون بعد الساعة الحادية عشرة مساءً قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل قلبية، بما في ذلك النوبات القلبية.

ويقول الخبراء إن عدم انتظام مواعيد النوم قد يُسبب اضطرابًا في الساعة البيولوجية للجسم، ويرفع ضغط الدم، ويرفع مستويات هرمونات التوتر - وكلها عوامل تُسهم في ضعف صحة القلب والأوعية الدموية.

في حين أن تنظيم النوم - حوالي 8 إلى 9 ساعات يوميًا للبالغين - أمرٌ بالغ الأهمية للحفاظ على توازن الجسم، إلا أن قلة قليلة من الأشخاص تفعل ذلك.

ويساعد النوم الجيد على تنظيم ضغط الدم، والتمثيل الغذائي، ووظائف القلب، إلا أن نمط الحياة السريع اليوم لا يؤدي إلا إلى زيادة الأرق، مما يؤدي إلى العديد من الحالات والأمراض التي تهدد الحياة.

ووفقًا للخبراء، فإن قلة النوم لا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب فحسب، بل قد تكشف أيضًا عن حالتك الصحية بدقة. وقد وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة فرونتيرز أن من ينامون بانتظام بعد منتصف الليل في أيام الأسبوع يكونون أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية بنسبة تزيد عن 60%، وأن توقيت النوم قد يؤثر بشكل مباشر على صحة القلب.

كيف يؤثر النوم المتأخر على قلبك؟

ووفقا للباحثين فإن النوم في وقت متأخر من الليل يؤدي إلى:

اضطراب في الإيقاع اليومي

إن عدم انتظام مواعيد النوم لا يُعيق إيقاعك فحسب، بل يُسبب أيضًا اضطرابًا في الساعة البيولوجية للجسم. فبينما تُنظم الساعة البيولوجية عادةً وظائف أساسية مثل ضغط الدم والتمثيل الغذائي، فإن السهر يُعطل هذا الإيقاع.

ارتفاع ضغط الدم

يؤدي الاضطراب المزمن في الإيقاع اليومي إلى ارتفاع مستمر في مستويات ضغط الدم، مما قد يؤدي على المدى الطويل إلى إجهاد القلب والأوعية الدموية.

مخاطر أخرى

ويؤدي قلة النوم أيضًا إلى الالتهابات واختلال التوازن الهرموني والإجهاد الأيضي - وكلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووفقًا للدراسة، كان من اعتادوا على النوم متأخرًا في أيام الأسبوع أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية، ولم يظهر هذا النمط في عطلات نهاية الأسبوع.

وأشار الباحثون إلى أن هذا يشير إلى أن روتين أيام الأسبوع، الذي يقترن بالاستيقاظ المبكر، يزيد من عبء العمل على القلب. كما تُظهر هذه النتائج أن وقت النوم يمكن أن يؤثر على صحة القلب بغض النظر عن مدة النوم.

كيف تمت الدراسة؟

وجمعت الدراسة معلومات عن أنماط النوم لأكثر من 4500 مشارك بالغ في دراسة صحة القلب والنوم، التي تتتبع أنماط النوم ونتائج صحة القلب. أبلغ المشاركون عن أوقات نومهم واستيقاظهم المعتادة خلال أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع. وُزِّعت أوقات نومهم إلى أربع فئات:

قبل الساعة 10:00 مساءً

بين الساعة 10:01 مساءً و 11:00 مساءً

بين الساعة 11:01 مساءً ومنتصف الليل

بعد منتصف الليل

وقال العلماء إنهم تابعوا دورة النوم والاستيقاظ للمشاركين لأكثر من عقد من الزمن لتسجيل من أصيب باحتشاء عضلة القلب، وهو المصطلح الطبي للنوبة القلبية. وأظهرت النتائج نمطًا واضحًا، وهو أن من ينامون بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية من من ينامون بين الساعة 10:01 مساءً و11:00 مساءً.

حتى بعد مراعاة عوامل الخطر الأخرى المرتبطة بنمط الحياة، كالتدخين، ووزن الجسم، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وشرب الكحول، ظلّ هذا الارتباط قائمًا. وكان خطر الإصابة بالنوبات القلبية أعلى بنسبة 63% تقريبًا لدى من ينامون متأخرًا خلال أيام الأسبوع.

ومن المثير للاهتمام أن الذهاب إلى الفراش في وقت مبكر للغاية، قبل الساعة العاشرة مساءً، يحمل أيضًا مخاطر أعلى قليلاً، ويشكل نمطًا على شكل حرف U حيث يبدو كلا الطرفين من وقت النوم أقل ملاءمة.

