هنلعب بتواضع.. أول تعليق من الركراكي بشأن مواجهة تنزانيا في أمم إفريقيا
القبض على شخص طمس لوحات سيارته بأكتوبر
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
وزير الكهرباء: نفذنا 31 محطة محولات جديدة وتوسعات فى 40 آخرين خلال عام
سحب سيارة من مياه النيل بأسوان عقب سقوطها دون إصابات بشرية..صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير الكهرباء: نفذنا 31 محطة محولات جديدة وتوسعات فى 40 آخرين خلال عام

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يرافقه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بزيارة ميدانية إلى محطة محولات الزقازيق، تفقد خلالها أقسام المحطة المختلفة، وشهد وضع الجهد وإطلاق التيار الكهربائي والربط على الشبكة الموحدة فى إطار دعم التغذية الكهربائية اللازمة لمحافظات وسط الدلتا، ومشروعات التنمية الزراعية، والصناعية.

واطمئن الدكتور عصمت ، على عمل شبكات التوزيع، وخطوط النقل على الجهود المختلفة، وتابع مستجدات تنفيذ الأعمال فى مشروعات توفير الكهرباء لتغذية عدد من المناطق فى إطار استعدادات الشبكة القومية لمجابهة الزيادة فى الأحمال والاستهلاك خلال فصل الصيف المقبل.

إجمالي تكلفة المحطة 2 مليار جنيه

واستمع الدكتور محمود عصمت، والمهندس حازم الأشموني، إلى عرض تقديمي من المهندس أسامة عبدالله رئيس شركة اجيماك، حول المحطة الذى تم تنفيذها طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية بجهود 500 كيلو فولت، وسعة 1500 ميجافولت أمبير، و 66/220 سعة 525 ميجافولت أمبير و11/66 سعة 200 ميجافولت أمبير بإجمالي تكلفة بلغت 2 مليار جنيه، و تغذى محطات الزقازيق القديمة، وبهتيم، ومنياالقمح، ومشتول السوق، وكفر شكر، وههيا، وهرية، وتعد المحطة ضمن خطة الاستعداد للصيف المقبل لضبط جهود الشبكة والحفاظ على استمرارية التغذية واستقرار التيار، وتم تفقد قسم المفاتيح المعزولة بالغاز، وغرفة الكنترول الخاصة بالمحطة.

وشملت الجولة قيام الدكتور محمود عصمت والمهندس حازم الأشموني بوضع الجهد وتحميل المحطة على مستويات الجهود المختلفة.

توفير احتياجات المنطقة من الكهرباء

وقدم المهندس محمد رياض العضو المتفرع للمنطقة الشمالية شرحا خلال الجولة حول دور المحطة فى تعزيز الطاقة الكهربائية، وتغذية المشروعات التنموية العملاقة، وتوفير احتياجات المنطقة من الكهرباء، وقدمت المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عرضا مختصرا حول المشروعات التى تم تنفيذها ودخلت الخدمة فعليا فى نطاق عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتى بلغت خلال العام الماضى مايقرب من 31 محطة محولات على الجهود المختلفة، بالإضافة إلى التوسعات التى شملت ما قرب من 40 محطة على مختلف الجهود.

وأكد  الدكتور محمود عصمت، أن محطة محولات الزقازيق جهد 500 كيلو فولت سعة 1500 ميجافولت أمبير التى دخلت الخدمة اليوم تأتي فى إطار خطة العمل والتنسيق الدائم والمستمر بين قطاعات النقل والانتاج والتوزيع، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز عمل المنظومة الكهربائية، استعدادا لفصل الصيف.

وأوضح أن محطة الزقازيق وغيرها من المحطات التى دخلت الخدمة خلال العام الماضى والتى بلغت 31 محطة جديدة بالاضافة إلى ما يقرب من 40 محطة أخرى شهدت توسعات، وكذلك خطة العمل الحالية شهدت تغيرا فى أولويات العمل انطلاقا من الدروس المستفادة والتقييم لمعدلات الزيادة فى الاستهلاك وارتفاع الاحمال خلال الصيف الماضى.

وأضاف أن أمن الطاقة وضمان استدامتها أساس لخطة الدولة للتنمية المستدامة، والتى يجرى العمل عليها فى جميع المحافظات، سيما المشروعات القومية العملاقة للتنمية الشاملة عمرانيا، وصناعيا، وزراعيا، وغيرها، مؤكدا، استمرار تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، موضحا أن الكهرباء متاحة لكافة الاستخدامات بجودة واستمرارية، وأن الشبكة القومية للكهرباء تشهد تحديثا وتطويرا ودعما مستمرا.

الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة محطة محولات الزقازيق التيار الكهربائي

