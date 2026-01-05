قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية

دعا النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ بتعديل المادة 16 بمد مدة الطعن على قرار التقييم لتصبح 90 يوم بدلا من 60 يوم المنصوص عليها في المادة .

وطالب بحذف الفقرة التى تنص على سداد خمسين جنيه قيمة رسوم تقديم التظلم وإضافة فقرة أخيرة بإلزام المصلحة بتوفير كل الوسائل الممكنة بتنفيذ التظلمات الكترونيا، وهو ما رفضه المجلس .

وقال المستشار محمود فوزي ، وزير الشؤون النيابية :" الاقتراح بمد الطعن 90 يوم مخالف للقواعد العامة لأنه من المعروف أن الطعن في القرارات الادارية يتم خلال 60 يوم .

وبالنسبة لمبلغ الخمسين جنيه ، فهي ليست رقما مرهقا لمقدم الطعن لكنها تضمن جديته وجدية طعنه وإذا جعلناها بدون مقابل سنجد هناك تعسف في استخدام حق التظلم من المكلفين بالضريبة.

وبالنسبة لإضافة فكرة ملزمة للمصلحة ، فوزارة المالية أكدت أن الأمر سيكون عن طريق التطبيق الالكتروني، ومصلحة الضريبة العقارية من مصلحتها تقليل التعامل البشري وهو نص توجيهي".