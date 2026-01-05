قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حنفي جبالي يزور الكاتدرائية المرقسية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد
كانافارو يقود كأس العالم في زيارة تاريخية لمقر النادي الأهلي.. صورة
الوزراء يوضح حقيقة التعدي على الأشجار المتحجرة في محمية التجمع
مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
طعنات نافذة.. إصابة طالبين في مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بكفر شكر
اتساع الاحتجاجات..أمريكا تزيد الضغط على طهران.. وتل أبيب تعلن تضامنها مع الشعب الإيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في سوريا وجبل الشيخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
قرار عاجل بشأن مافيا الآثار المزيفة والدولارات بالشيخ زايد

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد حبس أعضاء مافيا الآثار المزيفة والعملات الأجنبية 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب ضبطهم داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد.

وحرزت النيابة المضبوطات وانتدبت لجنة من الآثار لفحص ٣ تماثيل ضبطت بحوزة المتهمين يستخدموها في النصب على مهووسي الكنوز الفرعونية، كما تم إرسال المبالغ المالية للتزييف والتزوير بالطب الشرعي لفحصها ما إذا كانت مزيفة من عدمه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين وعدد ضحاياهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابي بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 8 أشخاص حال تواجدهم بإحدى الفيلات المستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة وبحوزتهم 3 تمثال متوسطي الحجم يشتبه في أثريتها و3 طبنجات صوت ومبلغ مالي عملات أجنبية ومحلية مقلدة و2 سلاح أبيض و12 هاتف محمول وجهاز لاب توب وجهاز آي باد.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي اقتناء القطع الأثرية وتغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بأسلوب انتحال الصفة.

وأرشدوا عن مصدر تحصلهم على المبالغ المالية المقلدة عنصر جنائي، مقيم بمحافظة الجيزة، تم ضبطه، وبحوزته الأجهزة والأدوات والخامات المستخدمة في مزاولة نشاطه الإجرامي، مبلغ مالي مقلد، 5 كارنيهات منسوب صدورهم لجهات ثقافية دولية وإعلامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

