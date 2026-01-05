قرار عاجل بشأن مافيا الآثار المزيفة والدولارات بالشيخ زايد

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد حبس أعضاء مافيا الآثار المزيفة والعملات الأجنبية 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب ضبطهم داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد.

وحرزت النيابة المضبوطات وانتدبت لجنة من الآثار لفحص ٣ تماثيل ضبطت بحوزة المتهمين يستخدموها في النصب على مهووسي الكنوز الفرعونية، كما تم إرسال المبالغ المالية للتزييف والتزوير بالطب الشرعي لفحصها ما إذا كانت مزيفة من عدمه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين وعدد ضحاياهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابي بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 8 أشخاص حال تواجدهم بإحدى الفيلات المستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة وبحوزتهم 3 تمثال متوسطي الحجم يشتبه في أثريتها و3 طبنجات صوت ومبلغ مالي عملات أجنبية ومحلية مقلدة و2 سلاح أبيض و12 هاتف محمول وجهاز لاب توب وجهاز آي باد.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي اقتناء القطع الأثرية وتغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بأسلوب انتحال الصفة.

وأرشدوا عن مصدر تحصلهم على المبالغ المالية المقلدة عنصر جنائي، مقيم بمحافظة الجيزة، تم ضبطه، وبحوزته الأجهزة والأدوات والخامات المستخدمة في مزاولة نشاطه الإجرامي، مبلغ مالي مقلد، 5 كارنيهات منسوب صدورهم لجهات ثقافية دولية وإعلامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.