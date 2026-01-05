قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كانافارو يقود كأس العالم في زيارة تاريخية لمقر النادي الأهلي.. صورة
الوزراء يوضح حقيقة التعدي على الأشجار المتحجرة في محمية التجمع
مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
طعنات نافذة.. إصابة طالبين في مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بكفر شكر
اتساع الاحتجاجات..أمريكا تزيد الضغط على طهران.. وتل أبيب تعلن تضامنها مع الشعب الإيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في سوريا وجبل الشيخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
وزير الخارجية الألماني: الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله
برلمان

برلماني يعلن موافقته على «الضريبة العقارية» شرط توعية المواطن ببنود التعديلات وآليات تطبيقها

نادر خزام،عضو مجلس الشيوخ
نادر خزام،عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد المهندس نادر خزام، عضو مجلس الشيوخ، أن توعية المواطن بحقوقه التي أقرتها تعديلات قانون الضريبة العقارية تُعد مسألة جوهرية لا تقل أهمية عن التعديلات التشريعية نفسها، مشددًا على أن وضوح النصوص، وشفافية التطبيق، وتعريف المواطن بأسعار الحصر وقيمة المتر وحدود الإعفاءات، تُمثل ركائز أساسية لتحقيق العدالة الضريبية وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

وأوضح «خزام»، والخاصة بمناقشة مشروع قانون الضريبة العقارية، أعلن موافقته على القانون شريطة أن يكون المواطن على دراية كاملة بجميع بنود التعديلات وآليات تطبيقها، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات، ويجنب المواطنين الوقوع في أي مخالفات أو نزاعات قضائية ناتجة عن نقص الوعي أو سوء الفهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون بصيغته السابقة كان يعاني من تحديات عملية، في مقدمتها عدم التناسب بين قيمة الضريبة المفروضة ومستويات دخول المواطنين، إلى جانب ضعف المرونة في مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما استلزم إدخال تعديلات تشريعية تعالج هذه الاختلالات وتؤسس لمنظومة ضريبية أكثر اتزانًا وعدالة.

وأضاف «خزام»، أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين ورؤى الخبراء، وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، مع الحفاظ على حق الدولة في تحصيل مواردها، موضحًا أن إعادة تنظيم آليات التقييم العقاري تمثل محورًا أساسيًا في التعديلات، بما يضمن تقييمًا أكثر دقة وشفافية يعكس القيمة السوقية الحقيقية للعقارات، ويراعي طبيعة المناطق السكنية ومستوى الخدمات المتاحة بها.

كما أكد المهندس نادر خزام، أن هذا التوجه يسهم في الحد من النزاعات بين المواطنين ومصلحة الضرائب، ويعزز حالة الانضباط والثقة داخل المنظومة الضريبية، إلى جانب دعم الاستثمار العقاري من خلال توفير إطار تشريعي واضح ومستقر، يهيئ مناخًا أكثر جذبًا للاستثمار ويُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.

نادر خزام مجلس الشيوخ الشيوخ الضريبة العقارية

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

سيارات شبابية 2026 في السوق المصري

منها ليون وA 200 ..سيارات شبابية 2026 في السوق المصري

سيارات أوتوماتيك للبيع في السوق المحلي

بـ 700 ألف جنيه ..سيارات أوتوماتيك في السوق المحلي

الفاروميو جوليتا موديل 2016

الفاروميو جوليتا هاتشباك بـ 750 ألف جنيه

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

