أحمد عصام: تمكين الشباب ومواجهة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياتي بالنواب

قال النائب أحمد عصام، عضو مجلس النواب، إن ملف الشباب ومواجهة الهجرة غير الشرعية يأتي على رأس أولوياته خلال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، مؤكدًا أن العمل على تمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا يمثل خط الدفاع الأول للقضاء على هذه الظاهرة.



وأضاف عصام، في تصريحات له خلال حفل استقبال الأعضاء الفائزين بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستخراج كارنيه العضوية، أن توفير فرص العمل اللائقة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل، تمثل أدوات أساسية لحماية الشباب وبناء مستقبل آمن لهم داخل وطنهم.



وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف الشباب من خلال المبادرات القومية والمشروعات التنموية الكبرى، مشيرًا إلى أن البرلمان خلال الفصل التشريعي الثالث سيكون داعمًا بقوة لكل التشريعات والسياسات التي تستهدف مواجهة الهجرة غير الشرعية من جذورها وتحقيق التنمية المستدامة.