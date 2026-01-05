برلماني: التسهيلات الضريبية دفعة قوية للاقتصاد وتخفيف حقيقي للأعباء عن المواطنين

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أن التسهيلات الضريبية التي بدأت الدولة في تطبيقها مع العام الجديد تمثل خطوة مهمة ومحورية لدعم الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار والتوسع في أنشطتهم، مشيرًا إلى أن ملف الضرائب يُعد من أكثر الملفات تأثيرًا في حياة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأضاف «مرزوق»، أن التوجه نحو تبسيط الإجراءات الضريبية، وتقديم حوافز وتسهيلات حقيقية، يسهم في خلق مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا، ويعزز جسور الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات تمثل أداة فعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يحقق مصلحة مشتركة للدولة والمواطن، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية، ودعم موارد الدولة اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على دعم المستثمر الجاد، وتشجيع الشباب على إطلاق مشروعات جديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها يعدان عنصرين أساسيين لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أوضح النائب أشرف مرزوق، أن مجلس النواب سيولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة تطبيق التسهيلات الضريبية على أرض الواقع، لضمان وصولها إلى مستحقيها وتحقيق أهدافها المرجوة، مع الحرص على الحفاظ على التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.