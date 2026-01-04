قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تظاهرة في أمريكا للتنديد بالعمل العسكري ضد فنزويلا .. فيديو
قضايا التنمية المستدامة.. ياسمين فؤاد تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس السيسي
قبل مهمة اعتقال مادورو.. لحظة تجهيز الجيش الأمريكي للهجوم على فنزويلا
المالية: تسهيلات ضريبية وحوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة
بسبب حصة الأسمدة.. وزير الزراعة يسير 2 كيلومتر على قدميه لإنصاف مزارع
كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المالية: تسهيلات ضريبية وحوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة

الضرائب
الضرائب
محمد البدوي

قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الدولة تعمل حاليًا على تقديم حزمة تسهيلات غير مسبوقة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منظومة ضريبية مبسطة وعادلة تشجع على النمو والاستمرار.

بطاقة ضريبية ورقم تسجيل

وأوضح الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة ترحب فورًا بكل من يرغب في بدء مشروع جديد، حيث يتم منحه بطاقة ضريبية ورقم تسجيل، بما يتيح له التعامل الرسمي مع البنوك والحصول على مستحقاته بشكل قانوني.

ضريبة مقطوعة

وأشار إلى أن المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه تخضع لضريبة مقطوعة قدرها 300 ألف جنيه فقط، أي ما يعادل 1.5%، بعد أن كانت النسبة قد تصل سابقًا إلى 27%، مؤكدًا أن الهدف هو مساعدة المشروع على النمو وليس تحميله أعباء تعوق استمراره.

 نظام الضريبة المقطوعة

وأكد نائب وزير المالية أن القانون ينص على عدم فحص هذه المشروعات لمدة 5 سنوات في إطار نظام الضريبة المقطوعة، إلى جانب تخفيف الأعباء الإدارية، حيث أصبح إقرار المرتبات يقدم مرة واحدة سنويًا بدلًا من شهري، كما تُقدم إقرارات ضريبة القيمة المضافة كل 3 أشهر بدلًا من كل شهر.

 الحزمة الثانية من التسهيلات

وكشف الكيلاني أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستصدر كاملة خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، وتتضمن قرارات وتشريعات جديدة، أبرزها تسريع رد ضريبة القيمة المضافة خلال 4 إلى 5 أيام فقط للممولين الملتزمين المدرجين ضمن «القائمة البيضاء». وأوضح أن الدولة ردت خلال العام الماضي نحو 7.2 مليار جنيه، متوقعًا زيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.

قيمة الجمارك المحصلة

وردًا على سؤال الإعلامي أحمد موسى بشأن حصيلة الجمارك من الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، أوضح الكيلاني أنه لا يمتلك الرقم الدقيق حاليًا، لكنه أكد وجود فارق كبير وواضح بين الحصيلة قبل تطبيق المنظومة وبعدها، مشيرًا إلى أن قيمة الجمارك المحصلة حاليًا من الهواتف أصبحت كبيرة مقارنة بالفترة السابقة.

الضرائب العقارية المالية وزير المالية شريف الكيلاني المشروعات الصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

هناء عطية

مرض منتشر.. سبب وفاة السيناريست هناء عطية | التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

الجوسقي رئيس هيئة الاستثمار

16 عاما من المناصب التنفيذية العليا.. من هو الجوسقي رئيس هيئة الاستثمار الجديد

جانب من الاجتماع

رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يجتمع بإدارة التنمية بالتجمع الخامس

جانب من الجولة

تكثيف العمل بـ "الإسكان الأخضر" بأكتوبر الجديدة لضمان التسليم في مواعيدها

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: منعة الحب

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

المزيد