المالية تعلن حزمة تسهيلات في الضرائب العقارية: تطبيق إلكتروني ورفع حد الإعفاء

أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة لتيسير إجراءات الضرائب العقارية، مؤكدًا أن تقييم الملفات الضريبية يتم بصفة دورية كل خمس سنوات.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وأوضح الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن التقييمات تظل مفتوحة بما يسهم في تسهيل إجراءات الاستفادة من حد الإعفاء الضريبي.

إعفاء المواطن البسيط

وردا على تساؤل الإعلامي أحمد موسى بشأن إعفاء المواطن البسيط من الضرائب العقارية، أكد نائب وزير المالية أن مناقشات ملفات الضرائب دائمًا ما تصب في مصلحة المواطن، مشددًا على أن الدولة تضع المواطنين في صدارة اهتماماتها عند اتخاذ أي قرارات ضريبية.

مراعاة للأبعاد الاجتماعي

وأشار الكيلاني إلى أنه لا يمكن المساواة في تحصيل الضرائب بين وحدة سكنية تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه وأخرى لا تتجاوز قيمتها مليون جنيه، مؤكدًا أن هناك مراعاة للأبعاد الاجتماعية، مع إسقاط الضريبة العقارية عن بعض الحالات المستحقة.

المواطنين المتضررين

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رفع الضريبة العقارية عن المواطنين المتضررين من الظروف والأحداث الصعبة، موضحًا أن التعديلات الجديدة تستهدف الارتقاء بمصلحة المواطن، ومؤكدًا أنه لم ولن يتم الحجز على أي معاش لأي مواطن بسبب الضريبة العقارية.