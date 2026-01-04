المستشار أحمد بنداري: 13 شكوى في انتخابات اليوم تعاملنا معها على الفور

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم تلقي 13 شكوى في انتخابات اليوم، 5 شكاوي منها توجيه ناخبين وتم التعامل معها والتأكد من عدم صحتها.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن من هذه الشكاوى 3 حالات تتعلق بعدم السماح للمندوبين بالدخول إلى اللجان، و3 رشوى انتخابية وتم التوجيه باتخاذ اللازم، وشكوتان ازدحام تكدس أمام اللجان الانتخابية.

وأوضح أنه تم تلقي 5 شكاوى من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتم التعامل مع هذه الشكاوى وتبين عدم صحتها.