محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالمنتزه

محافظ الاسكندرية يتفقد جولة الاعادة بالمنتزه
محافظ الاسكندرية يتفقد جولة الاعادة بالمنتزه

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، سير العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزة و ذلك من داخل مدرسة مصطفى مشرفة الابتدائية ، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية التصويت في يومها الثاني.

وانطلقت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم و من المقرر لها أن تستمر  حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم .

وفي هذا السياق، وجّه الفريق أحمد خالد رؤساء أحياء منتزة أول وثانٍ بالعمل على رفع كفاءة المقار الانتخابية، وتكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط اللجان، وتحسين مستوى الإضاءة الداخلية والخارجية، وإزالة أي إشغالات تعيق حركة المواطنين خلال عملية التصويت.

وخلال تفقدة للجنة؛ أكد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة الإنارة بالمدرسة كما استفسر من المستشارين عن توفر كافة الوسائل لإتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه، موضحًا أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة للناخبين، بما يضمن الإدلاء بالأصوات بسهولة ويسر. وأضاف أن المشاركة في الانتخابات تمثل مسؤولية وطنية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل الوطن.

كما أعلنت المحافظة عن تخصيص الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، بالإضافة إلى الأرقام التالية لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين على مدار الساعة:

(4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136 - 4234137)

ومن الجدير بالذكر ؛ أن دائرة المنتزة تضم لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، و152 لجنة فرعية، بإجمالي 1,263,674 ناخبًا، وتقع جميعها في نطاق أقسام شرطة منتزة أول وثان وثالث.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور عربي ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم، ووليد مرسي رئيس حي منتزه أول.

الاسكندرية انتخابات جولة الاعادة المنتزه المحافظ

