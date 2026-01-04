تسهيلات جديدة في الضرائب العقارية.. تطبيق إلكتروني ورفع حد الإعفاء لـ4 ملايين جنيه

أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن قرب إطلاق تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول لتسهيل إجراءات الضرائب العقارية، موضحًا أن عملية تقييم الملفات الضريبية تتم بشكل دوري كل خمس سنوات.

حد الإعفاء الضريبي

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أشار الكيلاني إلى أنه تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن باب التقييمات يظل مفتوحًا بما يضمن مرونة أكبر وتيسيرًا على المواطنين في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية.

إعفاء المواطن البسيط

وردًا على تساؤل الإعلامي أحمد موسى بشأن إعفاء المواطن البسيط من الضرائب العقارية، أكد نائب وزير المالية أن جميع المناقشات الخاصة بالضرائب تصب في مصلحة المواطن، مشددًا على أن الدولة تنظر إلى المواطنين بعين الاعتبار والبعد الاجتماعي.

مراعاة للظروف الاجتماعي

وأوضح الكيلاني أنه لا يمكن المساواة في تحصيل الضرائب بين وحدة سكنية قيمتها 300 مليون جنيه وأخرى لا تتجاوز قيمتها مليون جنيه، مؤكدًا أن هناك مراعاة للظروف الاجتماعية لبعض الفئات، مع إسقاط الضريبة العقارية عن مستحقي الإعفاء.

رفع الضريبة العقارية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رفع الضريبة العقارية عن المواطنين المتضررين من الظروف والأحداث الصعبة، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تهدف بالأساس إلى حماية مصلحة المواطن، مؤكدًا أنه لم ولن يتم الحجز على أي معاش لأي مواطن بسبب الضريبة العقارية.