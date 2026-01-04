تيسير جديد في الضرائب العقارية.. تطبيق إلكتروني ورفع حد الإعفاء لـ4 ملايين جنيه

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن الاستعداد لإطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة يخص إجراءات الضرائب العقارية، مؤكدًا أن عملية تقييم الملفات الضريبية تتم بشكل دوري كل خمس سنوات.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وأوضح الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن التقييمات تظل مفتوحة بما يسهم في تسهيل إجراءات الاستفادة من الإعفاء الضريبي.

إعفاء المواطن البسيط

وردا على تساؤل الإعلامي أحمد موسى بشأن إعفاء المواطن البسيط من الضرائب العقارية، أكد نائب وزير المالية أن مناقشات ملفات الضرائب دائمًا ما تكون في صالح المواطن، موضحًا أن الدولة تضع البعد الإنساني والاجتماعي في مقدمة أولوياتها عند اتخاذ القرارات الضريبية.

إسقاط الضريبة العقارية

وأشار الكيلاني إلى أنه لا يمكن المساواة بين وحدة سكنية تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه وأخرى قيمتها مليون جنيه في تحصيل الضرائب، لافتًا إلى إسقاط الضريبة العقارية عن بعض المواطنين مراعاة لظروفهم الاجتماعية.

رفع الضريبة العقارية

واختتم نائب وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على رفع الضريبة العقارية عن المواطنين المتضررين من الظروف والأحداث الصعبة، موضحًا أن التعديلات الجديدة تستهدف حماية مصلحة المواطن، ومشددًا على أنه لم ولن يتم الحجز على أي معاش لأي مواطن بسبب الضريبة العقارية.