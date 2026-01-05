قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طعنات نافذة.. إصابة طالبين في مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بكفر شكر

إبراهيم الهواري

شهدت قرية المنشأة الصغري التابعة لدائرة مركز شرطة كفر شكر إصابة شابين بطعنات نافذة علي يد شخصين إثر مشادة كلامية بينهما، داخل ملعب كرة قدم، تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وأمر بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة.


تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وإصابة شخصين بطعنات.

تحريات الواقعة 

كشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين 4 شباب طلاب بالثانوية العامة بقرية المنشأة الصغري دائرة المركز داخل ملعب كرة القدم تطورت إلي مشاجرة بالايدى قام علي اثرها احدهما باستخراج سلاح ابيض مطواة وإصابة الاول بطعنة بالقدم، وحالته مستقرة وإصابة الاخر بطعنة نافذة بالبطن وتم دخوله غرفة العمليات في حالة خطيرة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بسرعة ضبط المتهمين وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.
 

