أخبار العالم

كولومبيا تنشر قوات على الحدود.. أوروبا تراقب.. وترامب: «عملية رائعة»

القسم الخارجي

تتواصل ردود الفعل الإقليمية والدولية على القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع مدنية وعسكرية في فنزويلا، وما تبعه من اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس من قبل قوات أمريكية خاصة، ونقلهما إلى خارج البلاد، في خطوة غير مسبوقة أثارت جدلًا واسعًا بشأن القانون الدولي وتداعياتها على أمن واستقرار أمريكا اللاتينية.

انفجارات في كاراكاس واتهامات بـ«عدوان عسكري»

وشهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس انفجارات عنيفة وتحليق طائرات حربية على ارتفاع منخفض، فيما أعلنت الحكومة الفنزويلية أن الولايات المتحدة شنت «عدوانًا عسكريًا» طال مناطق مدنية وعسكرية في العاصمة وولايات ميراندا وأراغوا ولا غوايرا.
وأفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات في مدينة هيجيروتي الساحلية وعلى امتداد الساحل الشمالي للبلاد، وسط حالة طوارئ وإغلاق أمني واسع.

روسيا: قلق بالغ وإدانة للعمل العسكري

في أول رد فعل دولي بارز، أعلنت وزارة الخارجية الروسية إدانتها الشديدة للعمل العسكري الأمريكي، معربة عن «قلق بالغ» إزاء التطورات.

وأكدت موسكو أن أمريكا اللاتينية يجب أن تبقى منطقة سلام، مشددة على حق فنزويلا في تقرير مصيرها دون تدخل خارجي، لا سيما التدخل العسكري، وأبدت استعدادها لدعم أي مسار حوار سياسي بين أطراف الأزمة.

إيران: انتهاك صارخ للسيادة

بدورها، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالهجوم الأمريكي، واعتبرته «انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وسلامة الأراضي الفنزويلية»، داعية مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ«العدوان غير المشروع»، ومحاسبة المسؤولين عنه.
وأكدت طهران حق فنزويلا في الدفاع عن نفسها، محذرة من أن هذه الخطوة قد تقوض الأمن الإقليمي والدولي.

أوروبا تتابع بحذر وتحركات دبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها تتابع الوضع في فنزويلا «بقلق بالغ»، وأن فريقًا متخصصًا بالأزمات سيعقد اجتماعات عاجلة، مع استمرار التواصل مع السفارة الألمانية في كاراكاس.
كما أكدت إسبانيا أنها على اتصال دائم بسفارتها وقنصلياتها، وتراقب أوضاع الجالية الإسبانية، مع استعداد مدريد للقيام بدور إيجابي في أي حل سلمي تفاوضي.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن روما تتابع التطورات عن كثب، مشيرًا إلى تفعيل وحدة إدارة الأزمات، في ظل وجود نحو 160 ألف إيطالي في فنزويلا.
كما أعلنت بلجيكا تنسيقها الكامل مع الشركاء الأوروبيين لمتابعة المستجدات.

الاتحاد الأوروبي: دعوة لضبط النفس

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها ناقشت التطورات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يرى أن مادورو «يفتقر للشرعية»، لكنه في الوقت نفسه يدعو إلى ضبط النفس، مشددة على أن سلامة مواطني الاتحاد في فنزويلا أولوية قصوى.

كولومبيا تنشر قوات على الحدود

في تطور ميداني لافت، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نشر قوات الأمن على الحدود مع فنزويلا، تحسبًا لاحتمال تدفق لاجئين جماعي.

وقال بيترو إن القصف استهدف الميناء وثكنات عسكرية وقصر الشعب التشريعي ومطار كاراكاس الخاص، مؤكدًا تفعيل خطة الدفاع في محيط القصر الجمهوري، ومعلنًا رفض بلاده لأي عدوان على سيادة فنزويلا.

كوبا: هجوم إجرامي

أدان الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل ما وصفه بـ«الهجوم الإجرامي» الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا، معتبرًا أن ما جرى يشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار المنطقة.

حظر الطيران فوق فنزويلا

وفي إجراء احترازي، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تحذيرًا عاجلًا (NOTAM) يقضي بحظر الطيران الأمريكي فوق الأجواء الفنزويلية، وكذلك فوق جزيرة كوراساو، بسبب مخاطر تتعلق بالنشاط العسكري الجاري.

ترامب: «عملية رائعة بالفعل»

وفي أول تعليق له، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما جرى كان «عملية رائعة بالفعل»، معتبرًا أن اعتقال مادورو جاء في إطار تنفيذ القانون الأمريكي وحماية الأمن القومي، في تصريح من شأنه أن يزيد حدة الجدل الدولي حول شرعية العملية وتداعياتها.

