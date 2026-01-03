سحب سيارة من مياه النيل بأسوان عقب سقوطها دون إصابات بشرية..صور

شهدت مدينة كوم أمبو شرق أسوان، واقعة سقوط سيارة أجرة "كبوت" فى مياه نهر النيل، دون وقوع أى إصابات بشرية، وذلك أثناء توقفها على مرسى معدية المنصورية من الجهة الغربية بمنطقة البيارة.

وكانت قد انزلقت عجلات السيارة بشكل مفاجئ أثناء توقفها على المرسى مما أدى إلى سقوطها فى مياه النيل، وسط حالة من القلق بين المتواجدين بالمكان.

سيارة

وعلى الفور تدخلت جهود الإنقاذ من الأهالى، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حيث تم التعامل مع الموقف سريعًا، وانتشال السيارة من المياه دون تسجيل أى إصابات، مع تأمين الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة.