محافظ أسوان: نسابق الزمن لإنهاء مشروعات حياة كريمة بغرب سهيل

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على أننا نسابق الزمن لإنهاء كافة مشروعات " حياة كريمة " بقرية غرب سهيل ، والتى جاءت كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته الأخيرة للقرية مما أثلج صدور أهلها وعبروا عن فرحتهم بهذه النقلة النوعية التى ستساهم فى دعم البنية التحتية لأهم المقاصد السياحية البيئية والتراثية .

ولفت المحافظ، إلى أنه جارى الإنتهاء من شبكة الإنحدار بالطريق الرئيسى ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل بغرب سهيل بتكلفة 170 مليون جنيه ، والمدرج ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، ويشمل المشروع إنشاء محطة رفع على مساحة 900 م2 بطاقة 75 لتر/ثانية، ومحطة معالجة بطاقة 2/3 م3/يوم على مساحة 3 آلاف فدان، إلى جانب شبكات إنحدار بطول 28 كم وخط طرد بطول 2 كم .

جهود متنوعة

وأشار الدكتور إسماعيل كمال، إلى دراسة ربط محطة المياه النقالى بطاقة 30 لتر/ثانية بالمآخذ القائمة بتكلفة 4 ملايين جنيه بما يضاعف كميات مياه الشرب ، مع تشكيل لجنة من كلية الهندسة بجامعة أسوان لمراجعة وصلات المياه بالمنازل ، وعقب الإنتهاء من شبكات المرافق سيتم تنفيذ أعمال الرصف واللمسات الجمالية حيث تم تمهيد الطرق بالفعل .

وأوضح المحافظ، أن ما تشهده غرب سهيل من طفرة حقيقية يتطلب معه الإستثمار الأمثل والمشاركة المجتمعية الجادة لتحقيق التنمية المستدامة ، وفى نفس السياق تم التنسيق مع البنك العربى الأفريقى الدولى لتوفير التمويل اللازم لدعم مشروعات التطويربما يرسخ مكانة غرب سهيل كمقصد سياحى عالمى يليق بمقوماتها الطبيعية وسمعة أهلها وحسن إستقبالهم لزوارهم من مختلف دول العالم .