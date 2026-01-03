قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

التقديم خلال ساعات .. فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووية

خالد يوسف

كشف محمد جبران وزير العمل، عن توافر فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووية، برواتب مجزية ومزايا تنافسية، وذلك لعدد من المهن تستهدف العمالة الماهرة والحاصلة على شهادة قياس مستوى المهارة، وتضمن إعلان الوزارة تفاصيل فرص العمل الجديدة، ضمن خطة الوزارة لربط التدريب بالتشغيل، وتوفير وظائف حقيقية في المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق الاستقرار الوظيفي والدخل اللائق للعمال، ويقتصر التقديم على فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووية على يوم واحد فقط مما يزيد حالة التنافس بين المؤهلين للعمل في تلك الوظائف.

فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووية

جاءت تفاصيل فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووية، في إعلان رسمي كشف تفاصيله محمد جبران، وزير العمل، حيث يطلب المشروع بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة به، تشغيل عدد من المؤهلين للعمل في وظائف:

ـ حداد مسلح

ـ نجار مسلح

ـ فورمجي (للقوالب الخرسانية)

ـ لحام كهرباء، أرجون، (CO2)

ـ فني تركيبات هياكل معدنية

ـ مبيض محارة

ـ مساعدين لهذه المهن (حداد، نجار)

وفقا للإعلان فإن المزايا المقدمة للعاملين تشمل: 3 وجبات يوميًا وسكن ومياه ومواصلات، كما يطبق نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة شهريا برواتب شهرية تتراوح من 10.000 إلى 14.250 جنيهًا، إضافة إلى تأمين صحي واجتماعي.

التقديم في وظائف مشروع الضبعة النووية

يقتصر التقديم في وظائف مشروع الضبعة النووية على يوم واحد فقط، حيث كشف الإعلان الرسمي عن تلقي طلبات التقديم وتحديد موعد الاختبارات يوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، ولمدة 6 ساعات فقط.

يكون التقديم يدويا بمقر وزارة العمل القديم وعنوانه 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر، وعلى المتقدمين إحضار بطاقة الرقم القومي وشهادة قياس المهارة.

شروط التقديم على وظائف مشروع الضبعة 

يشترط للتقديم في فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووية، أن يكون المتقدم مصري الجنسية وعمره يتراوح بين 18 إلى 55 عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة قياس المهارة، ويجتاز اختبارات التقديم في مقر الوزارة.

 وظائف مشروع الضبعة

ويحتاج التقديم على وظائف مشروع الضبعة إلكترونيا لشغل وظيفة حداد خرسانة مسلح، من الآن، حيث تم تفعيل رابط استمارة التقديم على موقع وزارة العمل الرسمي، ويمكن اتباع الخطوات التالية للتقديم مباشرة: 

ـ ادخل إلى رابط التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووية من هــنـــا.

ـ اكتب اسمك رباعيا والرقم القومي والعنوان.

ـ حدد المؤهل التعليمي والوظيفة.

ـ اضغط حفظ الطلب.

مشروع الضبعة النووية فرص عمل جديدة وزير العمل تفاصيل فرص العمل

