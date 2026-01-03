تحالف دعم الشرعية في اليمن: نرحب ببيان محافظ شبوة بتأييد التحالف

رحب المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بالبيان الصادر عن محافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير، والذي أكد فيه تأييده لجهود التحالف واستعداده للعمل المشترك من أجل استقرار المحافظة وتأمينها وتجنيبها الفتنة.

وأكد التحالف أن ما ورد في بيان محافظ شبوة يعكس حرصًا على المصلحة العامة وأهمية التنسيق المشترك، مشددًا على التزامه بعدم دخول أي قوات إلى محافظة شبوة إلا بالتنسيق الكامل مع السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ.

من جانبه، شدد محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير على ثقته بقيادة المملكة العربية السعودية، مثمنًا دورها في دعم أمن واستقرار المحافظة، ومؤكدًا دعم السلطة المحلية لجهود التحالف والعمل معه لتحقيق الأمن والاستقرار.

كما ثمن المحافظ الدور الأخوي للمملكة العربية السعودية في دعم الحوار بشأن القضية الجنوبية، معلنًا ترحيبه بعقد حوار جنوبي في العاصمة السعودية الرياض، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التفاهم ولمّ الشمل.

بدوره، وصف السفير السعودي لدى اليمن ترحيب محافظ شبوة بدعوة المملكة للحوار الجنوبي بالخطوة الإيجابية، مؤكدًا أن المملكة ترحب بجميع القيادات الجنوبية التي تتخذ مواقف إيجابية تسهم في تحقيق الاستقرار والسلام.