البرازيل: نطالب برد دولي قوي عبر الأمم المتحدة

دعا الرئيس البرازيلي المجتمع الدولي إلى الرد بقوة على الهجوم الذي استهدف فنزويلا، مؤكدًا ضرورة التعامل مع التطورات الأخيرة عبر الأطر الشرعية الدولية. وقال الرئيس البرازيلي، في تصريح رسمي، إن الاعتداء على سيادة فنزويلا يتطلب موقفًا واضحًا وحازمًا من المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة، مشددًا على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن استخدام القوة العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية من شأنه تهديد الاستقرار الإقليمي في أمريكا اللاتينية، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تمتد آثارها إلى دول الجوار.

وتعكس تصريحات البرازيل قلقًا متزايدًا في دول أمريكا الجنوبية من انزلاق المنطقة نحو تصعيد عسكري أوسع، في ظل المخاوف من موجات نزوح جديدة واضطرابات أمنية على الحدود، لا سيما مع إعلان كولومبيا نشر قوات أمنية تحسبًا لأي تطورات ميدانية مفاجئة.