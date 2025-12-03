حظر الحساب الإلكتروني.. أسباب وحلول

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعم متكامل لأصحاب الهمم في الجامعات بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
ريال مدريد يكتسح بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا
محمد الشيبي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية
رئيس لجنة متابعة انتخابات الإسكندرية: عدم صحة شكوى بوجود دعاية لمرشح خارج المقر الانتخابي
بيراميدز يطيح بالأهلي من وصافة الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية
وزير الإنتاج الحربي: استطعنا أن نكون جهة تُدر أرباحًا للدولة ونصدّر للخارج |فيديو
لجنة متابعة انتخابات الجيزة: تحرير محاضر لمحاولة تصوير بطاقة الاقتراع وحشد ناخبين بإمبابة
الوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات
بيراميدز يسجل الهدف الثاني فى الوقت القاتل أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
الزراعة ترد على الشائعات: معلومات "عزوف المزارعين" عن القمح غير دقيقة.. 2350 جنيهاً لسعر الإردب
بفضل دعم الرئيس السيسي.. وزير الإنتاج الحربي: لدينا اكتفاء ذاتي في تصنيع المدرعات | فيديو
أبرز الشكاوى الواردة للهيئة الوطنية للانتخابات من سوهاج وقنا والفيوم
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

حظر الحساب الإلكتروني .. في بعض الحالات يتم حظر الحساب الإلكتروني للمستخدم، فما أسباب ذلك؟ وكيف يمكن التصرف حينئذ؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، قال مركز حماية المستهلك بولاية ساكسونيا السفلى إن الأسباب المحتملة لحظر الحساب الإلكرتوني تتمثل في: 

- التخلف عن سداد الرسوم

- إساءة الاستخدام أو انتهاك التعاقد، على سبيل المثال في حالات الاشتباه في الاحتيال أو المعلومات الكاذبة أو انتهاك شروط الخدمة، مثل بث خطاب الكراهية أو البريد المزعج أو مشاركة كلمات المرور.

واقرأ أيضًا:

اختراق

- المخاطر الأمنية بسبب الوصول غير المصرح به أو اختراق الحسابات أو لمنع غسيل الأموال.

وأكد المركز أنه لا يجوز للشركات المقدمة لخدمات البريد الإلكتروني أو شبكات التواصل الاجتماعي أو خدمات البث أو الشركات المماثلة حظر حسابات عملائها بشكل تعسفي أو غير متناسب؛ حيث يتعين على مقدمي هذه الخدمات إبلاغ المستخدمين بأية قيود وتوضيح اللوائح، التي يتم تطبيقها بشفافية، وإثبات أنهم اتخذوا تدابير أقل تقييدا وصرامة قبل فرض حظر الحساب، مثل التحذيرات أو الإيقاف الجزئي. 

كما يتعين على مقدمي الخدمات أن يشرحوا بكل وضوح وشفافية الشروط والأحكام العامة الواجب اتباعها حين استعمال خدماتهم، والتعريف بالتصرفات، التي قد تؤدي إلى تعليق الحساب.

ويجب أن تكون الشروط والأحكام العامة واضحة وسهلة الفهم ومتناسبة، ولا يجوز قبول حقوق الحظر الشامل “في أي وقت وبدون إبداء أسباب”.

حماية حسابك على فيسبوك من الاختراق واسترداده

إجراءات مهمة

ويتعين على المستخدم، الذي يفقد الوصول إلى حسابه الإلكتروني فجأة، اتخاذ الإجراءات المهمة الآتية:

- تقديم شكوى و/أو طعن: ويمكن القيام بهذه الخطوة في أغلب الأحيان عن طريق صفحة الدعم أو النموذج الإلكتروني.

- تحديد المواعيد النهائية كتابة: يتعين على المستخدم في رسالته طلب رفع الحظر عن الحساب أو تقديم تفسير لسبب إجراء هذا الحظر خلال 7 إلى 14 يوما.

اختراق

- نسخ احتياطي من المراسلات: يجب إجراء نسخ احتياطي لرسائل البريد الإلكتروني وأخذ لقطات شاشة لمحادثات الدعم مثلا.

- التواصل مع جهات حلّ النزاعات المعنية.

الحساب الإلكتروني حظر الحساب الإلكتروني تقديم شكوى نسخ احتياطي من المراسلات نسخ احتياطي نسخ احتياطي لرسائل البريد الإلكتروني

