العربية للتصنيع: نعمل على مصنع الكترونيات على أعلى مستوى حاليا

أكد اللواء اركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم دعما كبيرا للهيئة العربية للتصنيع، مضيفا أن توجهات الرئيس السيسي بالتعاون بين الهيئه العربيه التصنيع وكبرى الشركات الفرنسيه اكبر شركاء تصنيع المقاتلات في العالم ونتعاون معاها منذ عامين.

واضاف اللواء اركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في لقاء من معرض ايديكس 2025، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن نعمل على تصنيع مشترك مع داسوا، ونعمل على تصنيع اجزاء من مكونات الجناح الطائرة رافال، مشيرا إلى أن نعمل على مصنع الكترونيات على أعلى مستوى حاليا.

وتابع اللواء اركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر قادرة على تصنيع كل الاحتياجات، مستدركا أن لابد أن نفخر ببلدنا وحضارتنا.