برلمان

بعد واقعة الطالبة عائشة.. السجن والغرامة عقوبة اختراق حسابات التنسيق

حسن رضوان

أثارت واقعة الطالبة «عائشة» حالة من الغضب والجدل بعد أن اكتشفت أسرتها قيام إحدى زميلاتها بالدخول إلى حسابها الإلكتروني الخاص بتنسيق الثانوية العامة، وتعديل رغباتها الجامعية دون علمها، ما تسبب في تغيير مسارها التعليمي بشكل كامل.


ورغم بساطة الوسيلة التي استخدمت الحصول على الرقم السري من استمارة التنسيق إلا أن الفعل يُعد جريمة مكتملة الأركان وفقًا للقانون المصري، وتُواجه مرتكبته عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ“قانون مكافحة جرائم الإنترنت” عقوبة لجريمة الدخول عمدا أو دخل بخطأ على نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ“قانون مكافحة جرائم الإنترنت” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى”.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

عقوبة الدخول غير المشروع علي حسابات الغير

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة سرقة المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى

شملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

واقعة الطالبة «عائشة» الثانوية العامة الحبس والغرامة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقنية المعلومات

