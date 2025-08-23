زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

صدمة شديدة تعشيها أسرة الطالبة عائشة أحمد محمدي، من طلاب مدرسة المتفوقين بالعبور (STEM)، بعد ضياع حلمها بالالتحاق بكلية الطب، إثر قيام إحدى زميلاتها بالتلاعب ببياناتها على موقع التنسيق الإلكتروني.



وأثارت الواقعة موجة واسعة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون بضرورة إنصاف الطالبة ومعاقبة المتورطة.

تفاصيل واقعة عائشة مع التنسيق



بدأت تفاصيل القصة عندما فوجئت الطالبة بأن رغباتها المسجّلة قد تغيّرت قبل إغلاق باب التنسيق، لتجد نفسها مقيدة بكلية العلوم بدلًا من كلية الطب التي اجتهدت وسعت إليها طوال سنوات دراستها.

وكشفت أسرة الطالبة أن إحدى زميلاتها حصلت على الرقم السري الخاص بها من استمارة الثانوية العامة، واستغلّت ذلك في الدخول إلى حسابها وتعديل رغباتها دون علمها، كما أنها حررت محضرًا رسميًا بقسم شرطة شبين القناطر برقم 6822 إداري لإثبات الواقعة، مؤكدة أن ما جرى يمثل جريمة مكتملة الأركان في حق ابنتهم.

وناشدت الأسرة وزير التعليم العالي سرعة التدخل لإنقاذ مستقبل ابنتهم وإعادتها إلى مسارها الصحيح.

التعليم العالي تتدخل لإنهاء الأزمة

من جانبه أعلن النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عن تواصله الهاتفي مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أزمة الطالبة عائشة أحمد محمدي، إحدى طالبات مدرسة المتفوقين بالعبور (STEM)، والتي فقدت فرصة الالتحاق بكلية الطب بعد واقعة تلاعب في بياناتها على موقع التنسيق.



وقال النائب في بيان له، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير التعليم العالي، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالقضية، وطلب رقم والد الطالبة للتواصل معه مباشرة، كما وعد بدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة.

وأكد بدر دعمه الكامل للطالبة، قائلًا: نتمنى أن يتحقق حلم عائشة في الالتحاق بكلية الطب، ولن نتخلى عن حقها في استرداد مستقبلها الدراسي.