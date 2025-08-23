قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتجاجا على موقفها من إسرائيل.. موجة استقالات جماعية تهز الحكومة الهولندية
زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة
الأزهر يعلن حاجته لعاملات في رياض الأطفال بعقود.. اعرف الشروط والتفاصيل
اليونيفل: نساعد بإزالة الركام والمخلفات غير المنفجرة لإعادة السكان إلى جنوب لبنان
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد والعظمى في القاهرة 37
الجالية المصرية بهولندا: داعمون للقيادة السياسية واستقرار الوطن
وصول أكبر القوافل الطبية للعريش مقدمة من مصر الخير
مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة
علي الطيب يكشف لـ صدي البلد أسرار و كواليس شخصيته في مسلسل 220 يوم ..خاص
صراخ وبكاء.. كيف تحولت رحلة ترفيهية إلى حادث مفجع في غضون ثوانِ معدودة؟
محافظات

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

اسرة الطالبة عائشة
اسرة الطالبة عائشة

صدمة شديدة تعشيها أسرة الطالبة عائشة أحمد محمدي، من طلاب مدرسة المتفوقين بالعبور (STEM)، بعد ضياع حلمها بالالتحاق بكلية الطب، إثر قيام إحدى زميلاتها بالتلاعب ببياناتها على موقع التنسيق الإلكتروني.


وأثارت الواقعة موجة واسعة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون بضرورة إنصاف الطالبة ومعاقبة المتورطة.

تفاصيل واقعة عائشة مع التنسيق 


بدأت تفاصيل القصة  عندما فوجئت الطالبة بأن رغباتها المسجّلة قد تغيّرت قبل إغلاق باب التنسيق، لتجد نفسها مقيدة بكلية العلوم بدلًا من كلية الطب التي اجتهدت وسعت إليها طوال سنوات دراستها.
وكشفت أسرة الطالبة أن إحدى زميلاتها حصلت على الرقم السري الخاص بها من استمارة الثانوية العامة، واستغلّت ذلك في الدخول إلى حسابها وتعديل رغباتها دون علمها، كما أنها حررت محضرًا رسميًا بقسم شرطة شبين القناطر برقم 6822 إداري لإثبات الواقعة، مؤكدة أن ما جرى يمثل جريمة مكتملة الأركان في حق ابنتهم.
وناشدت الأسرة وزير التعليم العالي سرعة التدخل لإنقاذ مستقبل ابنتهم وإعادتها إلى مسارها الصحيح.

التعليم العالي تتدخل لإنهاء الأزمة 

من جانبه أعلن النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عن تواصله الهاتفي مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أزمة الطالبة عائشة أحمد محمدي، إحدى طالبات مدرسة المتفوقين بالعبور (STEM)، والتي فقدت فرصة الالتحاق بكلية الطب بعد واقعة تلاعب في بياناتها على موقع التنسيق.


وقال النائب في بيان له، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير التعليم العالي، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالقضية، وطلب رقم والد الطالبة للتواصل معه مباشرة، كما وعد بدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة.
وأكد بدر دعمه الكامل للطالبة، قائلًا: نتمنى أن يتحقق حلم عائشة في الالتحاق بكلية الطب، ولن نتخلى عن حقها في استرداد مستقبلها الدراسي.

القليوبية التعليم العالي مكتب التنسيق

