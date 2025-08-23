انقطاع المياه في عدة مناطق بالقليوبية لإصلاح خط طرد محطة كوم أشفين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انقطاع المياه عن مدينة ومركز قليوب يوم الاثنين الموافق 25/8/2025 اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة فجراً، وذلك نظرًا لإجراء أعمال إصلاح بخط طرد محطة مياه كوم أشفين المرشحة قطر 1200 مم.

وأكدت الشركة أنه سيتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية لتقليل أثر الانقطاع على المواطنين، بالإضافة إلى الدفع بسيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة بالانقطاع، يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات وجميع الجهات الخدمية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع لحين عودة الخدمة.

وأكدت الشركة أن أعمال الإصلاح تتم بهدف رفع كفاءة الخدمة وتحسين انتظام ضخ المياه للمناطق المخدومة.