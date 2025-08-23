قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وكيل صحة القليوبية يؤكد على مراجعة كافة الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية

إبراهيم الهواري

عقد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات الصحية ومديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة، وذلك بحضور الدكتور محمد جمال سلامة وكيل المديرية والمديرين العموم.
جاء الاجتماع في المتابعة المستمرة لسير العمل داخل منشات الرعاية الأولية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل  الوزارة علي ضرورة مراجعة كافة الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية والالتزام بمعايير مكافحة العدوى، السلامة المهنية، ومعايير الجودة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والكيماويات.

كما وجه بمراجعة الانضباط الإداري والنظافة العامة والاهتمام بالظهر العام والتأكد من توافر الأمصال واللقاحات والطُعوم وكذلك متابعة عقود صيانة المولدات الكهربائية الخاصة بالكهرباء البديلة.

وشدد وكيل الوزارة أيضا على الالتزام بالمعايير القياسية الخاصة بمخازن الطعوم ومراجعة إجراءات التكهين وإعادة توزيع الرواكدومتابعة أعمال الترصد، السن المدرسي، والأمراض المعدية ومكاتب الصحة بالإضافة الى تكثيف الدور الإشرافي لفرق الإدارات والمديرية وفق خطة المرور الموضوعة.

