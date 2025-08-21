محافظ القليوبية يستعين بخبير تجميل لعلاج بطل حريق بنها

استعان المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بالدكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحة التجميل والحروق بجامعة عين شمس وأحد أبناء المحافظة، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لمصاب حادث حريق الشدية بمدينة بنها.



وأكد المحافظ حرصه على متابعة الحالة وتوفير أفضل أوجه الرعاية الطبية، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات.



من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم كامل أن حالة المصاب مستقرة، وأشاد بجهود الأطقم الطبية بمستشفى بنها التعليمي في تقديم الرعاية اللازمة على مدار الساعة.



كما أعلن المحافظ أنه سيتم نقل المصاب بعد تماثله للشفاء إلى مركز التجميل التابع للدكتور إبراهيم كامل لاستكمال علاجه وإزالة آثار الحروق بالكامل، مؤكدًا أن هذه الرعاية ستُقدم بالمجان تقديرًا لشجاعة المصاب وتفانيه.



جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد عجلان، نائب مدير مستشفى بنها التعليمي.