الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
محافظات

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

والد الطالبة عائشة
والد الطالبة عائشة
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور أحمد محمدي، والد الطالبة عائشة، عن تنازله رسميًا عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته المتهمة بالتلاعب في رغباتها على موقع التنسيق الإلكتروني، مؤكدًا أن هدفه من البداية كان استرداد حق ابنته، وأنه لا يقبل الإضرار بالطالبة الأخرى.

وقال محمدي: "أنا هتنازل وميرضنيش ضرر الطالبة، المهم عندي كان حق بنتي يرجع، غير كده أنا خلاص مش هكمل".

وأوضح والد الطالبة، أن وزارة التعليم العالي استجابت سريعًا للشكوى، حيث تواصل معه مكتب التنسيق وطلب نسخة PDF من آخر تعديل أجرته الأسرة على رغبات عائشة قبل واقعة التلاعب. 

وأضاف أن المكتب تعهد بإعادة ترتيب الرغبات وفق النسخة الرسمية المعتمدة، مع إصدار كلمة مرور جديدة للطالبة لتمكينها من متابعة رغباتها بعد التصحيح.

وأكد أن مكتب الوزير كلف أحد المسئولين بمتابعة الأزمة بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن التواصل كان قائمًا على مدار الساعات الماضية مع المسؤول عن متابعة الملف بالتنسيق مع مكتب الوزير ورئيس مكتب التنسيق.

وحول ملابسات الحادثة، كشف محمدي أن زميلة ابنته في السكن تمكنت من الحصول على بياناتها الشخصية، بما في ذلك بطاقة الرقم القومي وكلمة السر الخاصة بموقع التنسيق، وقامت باستخدامها في تعديل رغباتها الجامعية. 

وأضاف أن الفتاة اعترفت لوالدتها بما قامت به، وهو ما سبب صدمة كبيرة لأسرة الطالبة عائشة.

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

السكري

غير النشويات والسكريات.. اعرف أسباب الإصابة بمرض السكر

التهاب البنكرياس

عشان متتعبش | طرق علاج التهاب البنكرياس الحاد.. أغربها المرارة

طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة

طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة .. وصفة مصرية شهية ومشبعة للأسرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

