القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

-الأسرة تناشد التعليم العالي بسرعة التدخل لإنقاذ مستقبل ابنتهم

-وزير التعليم العالي يوجه بحل مشكلة الطالبة عائشة أحمد وإتاحة إعادة ترتيب رغباتها عبر موقع التنسيق

-وعد بدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة

حالة من الصدمة والحزن سيطرت على أسرة الطالبة عائشة أحمد محمدي، من طلاب مدرسة المتفوقين بالعبور (STEM)، وذلك بعد التلاعب في راغباتها ما يعرض حلمها بالالتحاق بكلية الطب على المحك، لقيام إحدى زميلاتها بالتلاعب ببياناتها على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأثارت الواقعة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف معها الكثيرون، وطالبوا بضرورة حل أزمة عائشة ومعاقبة الطالبة المتورطة.

تفاصيل واقعة عائشة مع التنسيق

بدأت تفاصيل القصة عندما فوجئت الطالبة بأن رغباتها المسجّلة قد تغيّرت قبل إغلاق باب التنسيق، لتجد نفسها مقيدة بكلية العلوم بدلًا من كلية الطب التي اجتهدت وسعت إليها طوال سنوات دراستها.

الأسرة تناشد التعليم العالي بسرعة التدخل لإنقاذ مستقبل ابنتهم

وكشفت أسرة الطالبة أن إحدى زميلاتها حصلت على الرقم السري الخاص بها من استمارة الثانوية العامة، واستغلّت ذلك في الدخول إلى حسابها وتعديل رغباتها دون علمها، كما أنها حررت محضرًا رسميًا بقسم شرطة شبين القناطر برقم 6822 إداري لإثبات الواقعة، مؤكدة أن ما جرى يمثل جريمة مكتملة الأركان في حق ابنتهم.

وناشدت الأسرة وزير التعليم العالي سرعة التدخل لإنقاذ مستقبل ابنتهم وإعادتها إلى مسارها الصحيح.

التعليم العالي تتدخل لإنهاء الأزمة

من جانبه أعلن النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عن تواصله الهاتفي مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أزمة الطالبة عائشة أحمد محمدي، إحدى طالبات مدرسة المتفوقين بالعبور (STEM)، والتي فقدت فرصة الالتحاق بكلية الطب بعد واقعة تلاعب في بياناتها على موقع التنسيق.

انقطاع المياه في عدة مناطق بالقليوبية لإصلاح خط طرد محطة كوم أشفينانقطاع المياه في عدة مناطق بالقليوبية لإصلاح خط طرد محطة كوم أشفين

وكيل صحة القليوبية يؤكد على مراجعة كافة الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة بمنشآت الرعاية الأوليةوكيل صحة القليوبية يؤكد على مراجعة كافة الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية

اتصالات هاتفيا مع وزير التعليم العالي

وقال النائب في بيان له، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير التعليم العالي، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالقضية، وطلب رقم والد الطالبة للتواصل معه مباشرة، كما وعد بدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة.

وأكد بدر دعمه الكامل للطالبة، قائلًا: نتمنى أن يتحقق حلم عائشة في الالتحاق بكلية الطب، ولن نتخلى عن حقها في استرداد مستقبلها الدراسي.

بيان رسمي لوزارة التعليم العالي بشأن حل الأزمة

وفي بيان رسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء ما نشرته بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الطالبة عائشة أحمد، والحالة الخاصة بتعرض رغباتها للتلاعب عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بحل المشكلة بشكل عاجل، وإتاحة الفرصة للطالبة لإعادة ترتيب رغباتها مرة أخرى، بما يكفل حصولها على حقها كاملًا في الالتحاق بالكلية التي تتناسب مع مجموعها الدراسي.

ويُهيب مكتب التنسيق بجميع الطلاب من الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات المعادلة ومدارس المتفوقين، بضرورة الحفاظ على الرقم السري وعدم تداوله، منعًا لحدوث أي تلاعب في رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، حيث إن الترشيح للكليات يتم بناءً على الرغبات التي تم إدخالها من خلال هذا الموقع.