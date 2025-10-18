أعضاء مجلس الشيوخ ينتهون من أداء اليمين الدستورية

انتهى أعضاء مجلس الشيوخ، من أداء اليمين الدستورية، في الجلسة الافتتاحية التي بدأت برئاسة محمد أبو العلا، ومعاونيه النائبين محمد طارق نصير، وأحمد خالد.

أداء اليمين الدستورية في بداية جلسة الشيوخ

وتلا الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ودعا رئيس الجلسة الافتتاحية إلى بدء إجراءات انتخاب رئيس مجلس الشيوخ الجديد، وكذلك الوكيلين.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط انتخاب رئيس المجلس، حيث تنص المادة 13 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.

ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.