أونروا: 8 آلاف معلم جاهزون لاستئناف العملية التعليمية في غزة
محافظ أسوان: تنسيق مع البترول لتوصيل الغاز من غرب إلى شرق النيل
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
توك شو

بالأرقام.. نتيجة انتخابات رئاسة مجلس الشيوخ 2025

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
منار عبد العظيم

أدلى 299 عضوًا من مجلس الشيوخ بأصواتهم في انتخابات رئاسة المجلس، حيث جاءت جميع الأصوات صحيحة، وحصل المستشار عصام الدين فريد على كامل الأصوات بنسبة 100%، ليُعلن رئيسًا للمجلس للفصل التشريعي الثاني.

آلية الانتخاب حسب اللائحة الداخلية للمجلس

تضمنت عملية الانتخاب تقديم المرشحين لرؤيتهم أمام المجلس ضمن المدة المحددة، تلتها عملية تصويت سرية في جلسة علنية، حيث يتم انتخاب رئيس المجلس أولًا ثم الوكلاء.

مهام الرئيس فور إعلان انتخابه

يبدأ الرئيس الجديد مهامه فور إعلان النتيجة رسميًا، مع منع مناقشة أي موضوعات قبل اكتمال تشكيل مكتب المجلس، الذي يشمل أيضًا الوكلاء.

تنظيم قانوني لضمان الشفافية والتوازن

ينظم القانون رقم 2 لسنة 2021 آلية انتخاب المكتب، ويمنع انتخاب الرئيس أو الوكلاء لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، ويلزم رئيس المجلس بإبلاغ رئيس الجمهورية فور تشكيل المكتب.

إجراءات في حال خلو مناصب مكتب المجلس

إذا خلى منصب الرئيس أو أحد الوكلاء أثناء الفصل التشريعي، ينتخب المجلس من يحل محله حتى نهاية مدة الفصل، مع تولي أكبر الوكلاء سنًا مهام الرئاسة مؤقتًا إذا خلا المنصب بين أدوار الانعقاد.

المستشار عصام الدين فريد مجلس الشيوخ اداء اليمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

