بالأرقام.. نتيجة انتخابات رئاسة مجلس الشيوخ 2025

أدلى 299 عضوًا من مجلس الشيوخ بأصواتهم في انتخابات رئاسة المجلس، حيث جاءت جميع الأصوات صحيحة، وحصل المستشار عصام الدين فريد على كامل الأصوات بنسبة 100%، ليُعلن رئيسًا للمجلس للفصل التشريعي الثاني.

آلية الانتخاب حسب اللائحة الداخلية للمجلس

تضمنت عملية الانتخاب تقديم المرشحين لرؤيتهم أمام المجلس ضمن المدة المحددة، تلتها عملية تصويت سرية في جلسة علنية، حيث يتم انتخاب رئيس المجلس أولًا ثم الوكلاء.

مهام الرئيس فور إعلان انتخابه

يبدأ الرئيس الجديد مهامه فور إعلان النتيجة رسميًا، مع منع مناقشة أي موضوعات قبل اكتمال تشكيل مكتب المجلس، الذي يشمل أيضًا الوكلاء.

تنظيم قانوني لضمان الشفافية والتوازن

ينظم القانون رقم 2 لسنة 2021 آلية انتخاب المكتب، ويمنع انتخاب الرئيس أو الوكلاء لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، ويلزم رئيس المجلس بإبلاغ رئيس الجمهورية فور تشكيل المكتب.

إجراءات في حال خلو مناصب مكتب المجلس

إذا خلى منصب الرئيس أو أحد الوكلاء أثناء الفصل التشريعي، ينتخب المجلس من يحل محله حتى نهاية مدة الفصل، مع تولي أكبر الوكلاء سنًا مهام الرئاسة مؤقتًا إذا خلا المنصب بين أدوار الانعقاد.