محمد شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ شرف ومسئولية لخدمة الوطن والمواطن

قال محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ، عقب أداء اليمين الدستورية اليوم، إن هذه اللحظة تمثل شرفًا عظيمًا ومسؤولية وطنية جسيمة، مؤكدًا عزمه على بذل أقصى الجهود لخدمة الوطن والمواطن، والمساهمة الفاعلة في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "شبانة" أن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع مؤسسات الدولة وأعضائها العمل بروح الفريق الواحد، لتعزيز ما تحقق من إنجازات ومواصلة البناء في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ،إلى أن المجلس يلعب دورًا محوريًا في دعم العملية التشريعية، وإعداد رؤى واستراتيجيات مستقبلية تواكب تطورات العصر وتخدم أهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة.

ووجه محمد شبانه خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية على ثقتها الغالية، مؤكدًا التزامه الكامل بالبرنامج الوطني الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والعمل الجاد من أجل رفعة مصر واستقرارها وتحقيق طموحات أبنائها في غدٍ أفضل.