برلماني: مجلس الشيوخ ركيزة للاستقرار التشريعي وداعم لمسار الدولة التنموي

أدى النائب المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ ، اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل عهدًا جديدًا للعمل الوطني الجاد ومسؤولية كبرى تجاه الوطن والمواطن.

وقال عبد اللطيف إن أداء اليمين ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل تأكيد على التزام كل عضو بخدمة الوطن بإخلاص وتجرد، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الجديد سيكون ركيزة أساسية للاستقرار التشريعي وداعمًا لمسار الدولة التنموية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصياغة سياسات متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية وتدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن مجلس الشيوخ يمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهله ليكون بيت خبرة وطنيًا يقدم الرأي والمشورة في القضايا الكبرى.

وأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أن العمل البرلماني في المرحلة الجديدة سيقوم على الحوار البناء واحترام التعددية، قائلاً: "أدينا اليمين على خدمة المواطن المصري بإخلاص، وسنظل على العهد أوفياء لمصلحة الوطن في كل ما يُعرض على المجلس من قضايا وتشريعات."