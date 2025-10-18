قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
رئيس الشيوخ: المجلس بيت الخبرة التشريعية للدولة.. وسنواصل ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مجلس الشيوخ ركيزة للاستقرار التشريعي وداعم لمسار الدولة التنموي

النائب المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ
النائب المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أدى النائب المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ ، اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل عهدًا جديدًا للعمل الوطني الجاد ومسؤولية كبرى تجاه الوطن والمواطن.

وقال عبد اللطيف إن أداء اليمين ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل تأكيد على التزام كل عضو بخدمة الوطن بإخلاص وتجرد، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الجديد سيكون ركيزة أساسية للاستقرار التشريعي وداعمًا لمسار الدولة التنموية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصياغة سياسات متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية وتدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن مجلس الشيوخ يمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهله ليكون بيت خبرة وطنيًا يقدم الرأي والمشورة في القضايا الكبرى.

وأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أن العمل البرلماني في المرحلة الجديدة سيقوم على الحوار البناء واحترام التعددية، قائلاً: "أدينا اليمين على خدمة المواطن المصري بإخلاص، وسنظل على العهد أوفياء لمصلحة الوطن في كل ما يُعرض على المجلس من قضايا وتشريعات."

المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف اليمين الدستورية الجلسة الافتتاحية دور الانعقاد الأول الفصل التشريعي الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

النائب عادل مأمون عتمان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية

النائب عادل عتمان بعد أداء اليمين: نعمل من أجل تشريعات تخدم المواطن

أسامة مدكور

أسامة مدكور بعد أداء اليمين الدستورية عضو بالشيوخ: ندعم جهود الرئيس لترسيخ السلام

النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ

محمد شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ شرف ومسئولية لخدمة الوطن والمواطن

بالصور

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد