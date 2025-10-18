تامر عبد الحميد يؤدي اليمين الدستورية تحت قبة مجلس الشيوخ

أدى النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ ، اليمين الدستورية، عضوا بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن أداء اليمين أمام الوطن لحظة وطنية خالدة تُعبّر عن الالتزام بخدمة الشعب والعمل من أجل رفعة الدولة المصرية.

وأوضح عبد الحميد أن هذه اللحظة تمثل تكليفًا وطنيًا وليست تشريفًا، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس يحملون مسؤولية كبيرة في دعم توجهات الدولة نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي من خلال تشريعات فعالة ورؤى وطنية واضحة.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ بتكوينه الجديد يضم نخبة من الكفاءات والخبرات القادرة على تقديم مشورة رصينة في القضايا العامة، ما يجعله بيت خبرة وطنيًا حقيقيًا يسهم في دعم الدولة المصرية وصياغة سياسات تخدم المواطن.

وأضاف النائب أن المرحلة المقبلة ستشهد عملًا جادًا ومخلصًا من أجل تحقيق التنمية وتحسين جودة حياة المواطن المصري، قائلاً: «القسم أمام الوطن ليس مجرد كلمات تُتلى، بل هو التزام حقيقي بالعمل والإخلاص، وسنسعى أن نكون على قدر هذه الثقة التي أولانا إياها الشعب.»

وأكد تامر عبد الحميد، على أن مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الجديد سيكون منصة وطنية للحوار وصوتًا للعقل والخبرة، يساند الدولة في مسيرتها نحو البناء والتنمية الشاملة.