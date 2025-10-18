قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسوان: تنسيق مع البترول لتوصيل الغاز من غرب إلى شرق النيل
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
أسامة مدكور بعد أداء اليمين الدستورية عضو بالشيوخ: ندعم جهود الرئيس لترسيخ السلام

أسامة مدكور
أسامة مدكور
عبد الرحمن سرحان

أدى النائب أسامة مدكور، اليوم، اليمين الدستورية عضوًا بـ مجلس الشيوخ، في مستهل أعمال الفصل التشريعي الثاني للمجلس، الذي بدأ رسميًا بعد دعوة رئيس الجمهورية لانعقاده.

وأكد النائب أسامة مدكور في تصريحات عقب أدائه اليمين، أن انضمامه إلى مجلس الشيوخ يمثل مسؤولية وطنية كبيرة، مؤكدًا عزمه على العمل بجد لدعم السياسات الوطنية ومساندة الدولة المصرية في مسيرتها التنموية والسياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مدكور إن الفترة المقبلة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة وأعضائها من أجل استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية، مشددًا على أن البرلمان بغرفتيه، النواب والشيوخ، شريكان أساسيان في دعم توجهات الدولة ورؤيتها 2030.

وأضاف أن ما تحقق مؤخرًا من نجاح للدبلوماسية المصرية في قمة شرم الشيخ للسلام يعكس المكانة الدولية لمصر، ودورها المحوري في إيقاف نزيف الدم في غزة والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الجهود ستسطر في تاريخ المنطقة كخطوة مهمة نحو استقرار الشرق الأوسط.

وأوضح النائب أسامة مدكور أنه سيعمل من خلال موقعه البرلماني على دعم قضايا الأمن القومي، وتعزيز العلاقات الخارجية، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الوطنية التي تخدم المواطن المصري وتدعم الاقتصاد الوطني.

وختم مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء واستقرار سياسي واقتصادي، داعيًا جميع القوى الوطنية إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ودورها الريادي في المنطقة.

