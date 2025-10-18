أسامة مدكور بعد أداء اليمين الدستورية عضو بالشيوخ: ندعم جهود الرئيس لترسيخ السلام

أدى النائب أسامة مدكور، اليوم، اليمين الدستورية عضوًا بـ مجلس الشيوخ، في مستهل أعمال الفصل التشريعي الثاني للمجلس، الذي بدأ رسميًا بعد دعوة رئيس الجمهورية لانعقاده.

وأكد النائب أسامة مدكور في تصريحات عقب أدائه اليمين، أن انضمامه إلى مجلس الشيوخ يمثل مسؤولية وطنية كبيرة، مؤكدًا عزمه على العمل بجد لدعم السياسات الوطنية ومساندة الدولة المصرية في مسيرتها التنموية والسياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مدكور إن الفترة المقبلة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة وأعضائها من أجل استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية، مشددًا على أن البرلمان بغرفتيه، النواب والشيوخ، شريكان أساسيان في دعم توجهات الدولة ورؤيتها 2030.

وأضاف أن ما تحقق مؤخرًا من نجاح للدبلوماسية المصرية في قمة شرم الشيخ للسلام يعكس المكانة الدولية لمصر، ودورها المحوري في إيقاف نزيف الدم في غزة والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الجهود ستسطر في تاريخ المنطقة كخطوة مهمة نحو استقرار الشرق الأوسط.

وأوضح النائب أسامة مدكور أنه سيعمل من خلال موقعه البرلماني على دعم قضايا الأمن القومي، وتعزيز العلاقات الخارجية، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الوطنية التي تخدم المواطن المصري وتدعم الاقتصاد الوطني.

وختم مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء واستقرار سياسي واقتصادي، داعيًا جميع القوى الوطنية إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ودورها الريادي في المنطقة.