أسامة كمال ساخرًا من تصريحات رموز الإدارة الأمريكية: إيه موضوع أمك ده يا جماعة؟

سخر الإعلامي أسامة كمال من الطريقة التي يتعامل بها بعض رموز الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام الغربية مع الأخبار الصادرة من مصر والعالم العربي، واصفًا أسلوبهم بـ"الفزلكة الأمريكية" التي تُغلف تناولهم الإعلامي حتى في القضايا الإيجابية.

وقال كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء DMC"، إن الإعلام الأمريكي يضفي طابعًا ساخرًا أو مبالغًا على أخبار المنطقة، بينما يتجاهل تناقضات ومشاهد مثيرة للجدل داخل الولايات المتحدة نفسها، مضيفًا: "بيتعاملوا مع أخبارنا بفزلكة.. حتى لو المضمون إيجابي، لازم يضيفوا خلفية فيها فزلكة. طب فين الفزلكة دي من اللي بيحصل عندهم؟"

واستعرض الإعلامي عددًا من المواقف التي شهدها المشهد السياسي الأمريكي مؤخرًا، منها مقطع فيديو نشره الرئيس السابق دونالد ترامب على منصة “تروث سوشيال” يظهر فيه بتقنيات الذكاء الاصطناعي مرتديًا تاجًا ملكيًا ويقود طائرة تُلقي نفايات على المحتجين، تلاه مقطع آخر لنائبه جي دي فانس وهو يصور ترامب ممسكًا بسيف في مشهد مشابه.

كما انتقد كمال الأسلوب الغريب الذي اتبعه بعض المسؤولين الأمريكيين في تصريحاتهم، مستشهدًا برد المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على سؤال صحفي بشأن لقاء ترامب وبوتين في بودابست بقولها: "أمك من اختارت مكان اللقاء."

وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ارتدى ربطة عنق بألوان العلم الروسي خلال لقائه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وعندما سُئل المتحدث باسم البنتاغون عن السبب، جاء الرد بنفس النغمة: "أمك جابتها له."

واختتم كمال حديثه ساخرًا: "مش فاهم موضوع (أمك) ده إيه؟ بيفكرني بوزير إعلام الإخوان صلاح عبد المقصود لما قال لمذيعة: (ابقي تعالي وأنا أقولك).. إيه موضوع أمك ده يا جماعة؟"

