حفل لعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز بأوبرا الاسكندرية السبت القادم

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، /السبت/ القادم، حفلا فنيا لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، وفرقتها الموسيقية، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها (ماكارينا ، صغيرة على الحب ، فوجا ، البخيل وأنا ، ديسباسيتو ، في يوم وليلة ، حرمت أحبك ، سابر دانس، الدنيا ريشة ، اللي بالي بالك، مبيسألش عليا أبدا ، شط إسكندرية ، توكاتو آند فواجو، ورقصة الريتم ، ماريمبا فلامنكا صولو ماريمبا، الحلوة دي ، كركشنجي ، جاردس ماريمبا وبيانو ، مافيا ، سهر الليالي ، ألف ليلة وليلة ، ومامبو).

تجدر الإشارة إلى أن عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز بدأت دراستها الموسيقية بكونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف على آلات الإيقاع، كونت فرقتها الموسيقية وطافت بها معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب "أميرة الإيقاع" لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.

