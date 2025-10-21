زيلينسكي: تردد أمريكا في تزويدنا بصواريخ توماهوك منح روسيا شعورا بالثقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تردد الولايات المتحدة في حسم قرارها بشأن إرسال صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا منح روسيا شعورًا أكبر بالثقة وجعلها أقل حرصًا على المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب.

وأوضح زيلينسكي في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية" أن "تأجيل القرارات الحاسمة لا يخدم إلا العدوان الروسي"، مؤكدًا أن بلاده تحتاج إلى دعم عسكري واضح ومتواصل كي لا تُفهم الدعوات للسلام على أنها ضعف. وأضاف أن "موسكو تفسر أي تردد غربي كفرصة لتصعيد القتال".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن كييف ما زالت على تواصل مع واشنطن وحلفائها الأوروبيين لتوضيح أهمية تلك الصواريخ في الدفاع عن المدن والبنية التحتية الحيوية، خاصة في ظل استمرار الهجمات الروسية على منشآت الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

كما شدد زيلينسكي على أن بلاده لا تزال ملتزمة بخيار السلام، لكن "السلام العادل لن يتحقق إلا عندما تدرك روسيا أن استمرار الحرب لن يحقق لها مكاسب إضافية".