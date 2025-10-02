أسامة كمال: حرب أكتوبر نقطة مضيئة في تاريخ مصر وتجسيد لروح الشعب المصري الصامد

أكد الإعلامي أسامة كمال أن حرب السادس من أكتوبر تمثل نقطة مضيئة في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أنها تجسد روح المصريين الذين يؤمنون بأن في كل ذرة رمل حياة، ويضحكون في الشدائد ويغنون في المعارك، ويتحملون الصعاب دفاعًا عن وطنهم.

و أوضح كمال خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي" على قناة دي إم سي أن المصريين يعتبرون الأرض عرضًا يجب حمايته باعتباره واجبًا مقدسًا، وليس تفضلاً، وهو ما تجلّى بوضوح خلال حرب أكتوبر التي أعادت للعالم صورة المصري الشجاع والمخلص الذي لا يقبل المساس بكرامة بلاده أو سيادتها.

وشدد أسامة كمال على أن مصر أرض لا تنحني وشعبها لا ينكسر، مؤكدًا أن نداء الوطن عندما يُرفع تتردد أصداؤه في قلوب الملايين الذين يحمون ويفدون وطنهم، قائلًا: "نعيش أو نموت لكن لا نفرط في ذرة تراب واحدة".