أسامة كمال: ماكرون الأوضح بالأمم المتحدة.. وترامب لن يفوز بنوبل ما لم ينهِ حرب غزة

قال الإعلامي أسامة كمال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان الأكثر وضوحًا وشجاعة بين قادة العالم في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد على دعم بلاده لأوكرانيا، والتمسك بجهود السلام في الشرق الأوسط، ورفضه لـازدواجية المعايير في العلاقات الدولية.

أوضح كمال خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن ماكرون حذر من خطورة "منطق البقاء للأقوى"، مؤكدًا أن هذا التوجه هو أكبر تهديد في العصر الحديث، وأن تعقيدات المشهد الدولي لا يمكن أن تبرر التخلي عن المبادئ.



وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي وجه انتقادًا غير مباشر للولايات المتحدة، مؤكدًا أن من يهاجمون الأمم المتحدة هم في الواقع من يسعون لتغيير قواعد اللعبة لفرض هيمنة أحادية القطب.

ونقل كمال عن ماكرون، في مقابلة مع قناة BFM TV الفرنسية، قوله إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "لن يتمكن من الفوز بجائزة نوبل للسلام ما لم يعمل بجدية على إنهاء الحرب في غزة".

وأكد ماكرون، بحسب كمال، أن واشنطن وحدها تملك القدرة على الضغط على إسرائيل لوقف القتال، وأن ترامب تحديدًا هو الشخص الوحيد القادر على إحداث ذلك التغيير إذا أراد.

وأوضح كمال أن ماكرون شدد على أن فرنسا لا تزود إسرائيل بالسلاح الذي يُستخدم في استمرار الحرب، بعكس الولايات المتحدة التي تقوم بذلك.



وأشار إلى أن الموقف الفرنسي يعد حسب تصريحات ماكرون الأكثر وضوحًا على الساحة الدولية منذ 80 عامًا فيما يخص القضية الفلسطينية وأزمة غزة.