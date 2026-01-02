قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد ميداني واسع في قطاع غزة مع استمرار القصف وتفاقم المأساة الإنسانية
احذر تناوله.. مشروب يومي شهير يسبب الفشل الكلوي
عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن
«رجّع حقك بالقانون»… كيف تتصرف عند الوقوع ضحية جريمة إلكترونية؟
شاهدة على الألم والأمل.. أنجلينا جولي توثّق دور مصر في إنقاذ أهل غزة
غزل المحلة يهزم صيد المحلة بثلاثية وديا استعدادا للمقاولون في كأس عاصمة مصر
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 2-1-2026
برقم العداد.. خطوات الاستعلام ودفع أول فاتورة للكهرباء للعام الجديد يناير 2026
حسام موافي: النهجان أحد أعراض هبوط الجهة اليسرى من القلب
حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا
فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن
باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل مقولة "من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول مدى صحة مقولة «من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»، وهل تتعارض هذه العبارة مع الإلحاح في الدعاء، مؤكدًا أن الدعاء في ذاته عبادة عظيمة، بل من أجلِّ العبادات، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة ومخ العبادة.

صحة مقولة "من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"

وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة، مستشهدًا بقوله تعالى: «ادعوني أستجب لكم»، وقوله: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان»، مشيرًا إلى أن الإلحاح في الدعاء أمر محبوب شرعًا ولا يتعارض مع حسن الأدب مع الله.

وبيّن أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن الكمال في الدعاء يكون مع التسليم التام لمراد الله سبحانه وتعالى، وألا يكون العبد متشبثًا بتحقق الأمر بعينه، لأن الله أعلم بمصلحة عباده، يعطي بحكمة ويمنع بحكمة، وأن الفهم الخاطئ للعطاء أو المنع هو ما يجعل بعض الناس يظن أن عدم تحقق الدعاء إهانة أو حرمان، مستشهدًا بقوله تعالى: «كلا» لبيان خطأ هذا الفهم. 

حكم من قال "من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه"

وأشار أمين الفتوى بـ دار الإفتاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم الأمة آداب الدعاء، ومنها البدء بحمد الله والثناء عليه، والصلاة على النبي، وتقديم طلبات الآخرة من العفو والعافية وحسن الخاتمة ورضا الله، قبل طلب أمور الدنيا، موضحًا أن العجلة في الدعاء دون هذه الآداب ليست من الهدي النبوي.

وأكد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن من أفضل أوقات الدعاء الثلث الأخير من الليل، مع الصلاة وإظهار الافتقار والاضطرار والبكاء بين يدي الله، لافتًا إلى أن كثرة الدعاء لا تعني تعجلًا محرّمًا، بل هي طاعة يؤجر عليها العبد، وأن الاستجابة تكون في الوقت والطريقة التي يختارها الله سبحانه وتعالى لما فيه خير الإنسان في دنياه وآخرته.

من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه حكم من قال من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه صحة مقولة من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه هل مقولة من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه حرام الشيخ إبراهيم عبد السلام أمين الفتوى بـ دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

كرة القدم النسائية| الأهلي يفوز على مودرن سبورت بهدفين في الدوري

الاتفاق السعودي

بمشاركة كوكا.. فينالدوم يقود الاتفاق لفوز ثمين على الأخدود في دوري روشن السعودي

منتخب بنين

ضربة قوية لـ بنين قبل مواجهة مصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا

بالصور

احذر تناوله.. مشروب يومي شهير يسبب الفشل الكلوي

كيف تؤثر المشروبات الغازية على الكلى؟
كيف تؤثر المشروبات الغازية على الكلى؟
كيف تؤثر المشروبات الغازية على الكلى؟

قهر الآباء للأبناء خطر صامت.. خبير علاقات إنسانية يحذر من آثاره النفسية طويلة المدى

ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

فيديو

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد