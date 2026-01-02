قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا
فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن
عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن
باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين
الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف
ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟
اتساع نطاق العمليات العسكرية في دارفور بعد اغتيال مستشار بالدعم السريع
غدا.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد
أنجلينا جولي تشارك متطوعي الهلال الأحمر تعبئة المساعدات الإنسانية لـ غزة| صور
البيئة: خطة لتطوير منظومة المخلفات وتسليم 39 محطة وسيطة و42 مدفنًا صحيًا
باليوم والساعة .. مواعيد وملاعب مباريات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا
ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء: من السنن المستحبات وتميز بها أهل السنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر يشهد افتتاح مسجدين جديدين ضمن احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر
أحمد سعيد

شارك الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في افتتاح مسجدين جديدين بمحافظة البحر الأحمر، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، حيث تم افتتاح مسجد «الحميد المجيد» بمدينة حلايب، ومسجد «السميع العليم» بمدينة برنيس، في أجواء عكست اهتمام الدولة ببناء الإنسان وترسيخ القيم الدينية والوطنية، لا سيما في المناطق الحدودية.

وكيل الأزهر يشهد افتتاح مسجدين جديدين بمحافظة البحر الأحمر

وأكد وكيل الأزهر، أن افتتاح المسجدين الجديدين يجسد رسالة الدولة في بناء الإنسان وترسيخ القيم الدينية والوطنية، مشيرًا إلى أن تواجد هذا الكم من الوزراء والقيادات الدينية والتنفيذية في هذا الحدث الوطني يعكس تكامل مؤسسات الدولة وتضافر جهودها من أجل خدمة المواطن.

وأضاف وكيل الأزهر أن هذا التكامل يؤكد وحدة الرؤية بين مؤسسات الدولة في الجمع بين البُعد الروحي، والتنمية الشاملة، والرعاية الاجتماعية، خاصة في المناطق الحدودية، بما يعزز الاستقرار ويرسخ قيم الانتماء الوطني.

وشهد الافتتاح حضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية، في مقدمتهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد جبران وزير العمل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، فضلًا عن عدد من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية.

وعقب الافتتاح، أدى الحضور صلاة الجمعة بمسجد «السميع العليم» بمدينة برنيس، ثم شارك الوزراء والقيادات في توزيع 10 آلاف كرتونة غذائية، إلى جانب كميات من السلع الأساسية والبطاطين، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، وتجسيدًا لمعاني التكافل الاجتماعي، وتخفيفًا للأعباء المعيشية عن أهالي المنطقة.

وكيل الأزهر وكيل الأزهر يشهد افتتاح مسجدين جديدين بمحافظة البحر الأحمر الدكتور محمد الضويني الأزهر وكيل الأزهر يشهد افتتاح مسجدين جديدين ضمن احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

احمد السقا

خصمائي أمام الله.. أحمد السقا يعتزل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

القوات في حضرموت

محافظ حضرموت يعلن السيطرة على معسكر الخشعة أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة

ألعاب نارية - أرشيفي

نقابة شرطة برلين تدعو إلى حظر الألعاب النارية على السكان

صورة تعبيرية

أسعار النفط ترتفع مع بداية 2026 وسط ترقب اجتماع أوبك+

بالصور

قهر الآباء للأبناء خطر صامت.. خبير علاقات إنسانية يحذر من آثاره النفسية طويلة المدى

ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد