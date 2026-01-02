وكيل الأزهر يشهد افتتاح مسجدين جديدين ضمن احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي

شارك الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في افتتاح مسجدين جديدين بمحافظة البحر الأحمر، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، حيث تم افتتاح مسجد «الحميد المجيد» بمدينة حلايب، ومسجد «السميع العليم» بمدينة برنيس، في أجواء عكست اهتمام الدولة ببناء الإنسان وترسيخ القيم الدينية والوطنية، لا سيما في المناطق الحدودية.

وكيل الأزهر يشهد افتتاح مسجدين جديدين بمحافظة البحر الأحمر

وأكد وكيل الأزهر، أن افتتاح المسجدين الجديدين يجسد رسالة الدولة في بناء الإنسان وترسيخ القيم الدينية والوطنية، مشيرًا إلى أن تواجد هذا الكم من الوزراء والقيادات الدينية والتنفيذية في هذا الحدث الوطني يعكس تكامل مؤسسات الدولة وتضافر جهودها من أجل خدمة المواطن.

وأضاف وكيل الأزهر أن هذا التكامل يؤكد وحدة الرؤية بين مؤسسات الدولة في الجمع بين البُعد الروحي، والتنمية الشاملة، والرعاية الاجتماعية، خاصة في المناطق الحدودية، بما يعزز الاستقرار ويرسخ قيم الانتماء الوطني.

وشهد الافتتاح حضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية، في مقدمتهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد جبران وزير العمل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، فضلًا عن عدد من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية.

وعقب الافتتاح، أدى الحضور صلاة الجمعة بمسجد «السميع العليم» بمدينة برنيس، ثم شارك الوزراء والقيادات في توزيع 10 آلاف كرتونة غذائية، إلى جانب كميات من السلع الأساسية والبطاطين، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، وتجسيدًا لمعاني التكافل الاجتماعي، وتخفيفًا للأعباء المعيشية عن أهالي المنطقة.